Bazı Güneş Kremleri Kanserojen Madde İçerdiği İçin Toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kozmetik ve hijyenik ürün üreticisi Johnson & Johnson tarafından piyasadaki bazı güneş kremleri kanserojen madde içermesinden ötürü toplatılmaya başlandı. Kanser yaptığı bilinen maddeleri içeren güneşten koruyucu kremlerin listesi de paylaşıldı.

Johnson & Johnson, örnekler üzerinde uygulanan testlerde kanserojen bir madde olan benzen tespit edildikten sonra piyasadaki bazı kremlerini geri toplamaya başladı. Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada tüketicilerin söz konusu ürünleri kullanmayı bırakmasını ve uygun bir şekilde atması gerektiğini söyledi.

Aşağıdaki kremlerden herhangi birine sahipseniz bunlardan başkası tarafından kullanılamayacak bir şekilde kurtulmanız öneriliyor.

Hangi Güneş Kremleri Kanserojen Madde İçeriyor?

Neutrogena Beach Defense

Neutrogena Cool Dry Sport

Neutrogena Invisible Daily

Neutrogena Ultra Sheer

Aveeno Protect + Refresh

Şirket, geri çağrılan ürünlerin iade işlemlerini gerçekleştirmek için dağıtıcılar ve perakendecilerle iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından paylaşılan bilgilere göre plastik ve pestisit üretiminde kullanılabilen, ham petrol ve sigara dumanında yer alan endüstriyel bir kimyasal olan benzen, uzun bir süre (bir yıldan daha fazla bir süre) boyunca maruz kalındığında oldukça yıkıcı sonuçlara neden olabilen bir tür kanserojen madde.

Johnson & Johnson, güneşten koruyucu ürünlerinin hiçbirinde benzenin kullanılmadığını ve bu nedenle ürünlerinin içerisinde olmasının da mümkün olmadığını belirtti ve şirketin benzenin ürünlerine nasıl bulaştığının araştırıldığını söyledi. Şirket, benzen tespitinin ayrıntılarına çok fazla değinmedi ancak ürünlerin içerisinde bulunan benzen oranının oldukça düşük olduğunu ileri sürdü.

Şirketin yaptığı açıklamada ayrıca tüketicilerin istediği herhangi bir zamanda kendilerine mevcut iletişim yollarından birini kullanarak ulaşabileceğini, sorularına cevap arayarak yardım alabileceğini ve para iadesi talep edebileceğini belirtti.

Son olarak yukarıdaki listede yer alan herhangi bir ürüne sahip olanların söz konusu ürünleri kullanmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu ürünlerin içerisinde yer alan zararlı kimyasallara uzun bir süre maruz kalmak, kansere yol açabilir ve bunun da oldukça yıkıcı etkileri olabilir. Sağlığınızı korumak için bu tür kimyasalları içeren ürünlerden her zaman uzak durmalısınız.