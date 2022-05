NASA Bir Güneş Patlamasının Görüntülerini Kaydetti

Bu haftanın başlarında Güneş'in yüzeyinde büyük bir Güneş patlaması yaşandı. X sınıfı patlama, NASA'nın dikkatini çeken Güneş'ten gelen son patlama niteliği taşıyor ancak bu kez NASA, Güneş patlamasının görüntüsünü kaydetmeyi başardı. Güneş patlamasının bu çarpıcı görüntüsü âdeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor.

NASA, Güneş patlamasının 3 Mayıs 2022'de sabah saatlerinde gerçekleştiğini söylüyor. Uzay ajansının Solar Dynamics Gözlemevi Güneş patlamasının görüntüsünü yakaladı. Gözlemevi bu tür olayları yakalayabilmek ve inceleyebilmek adına sürekli olarak Güneş'i izlemekte. Bunların hepsi uzay ajansının Güneş'imiz hakkında daha fazla bilgi edinme ve bu Güneş patlamalarından herhangi birinin Dünya'ya doğru etkisi olması durumunda hazırlık yapma çabalarının bir parçası.

Bu patlama, bu hafta meydana gelen birkaç olayı daha takip ediyor. Aslında Nisan ayının sonunda Güneş son beş yılın en güçlü Güneş patlamasını yaşadı. Son X sınıfı patlama X2.2 olarak sınıflandırılmıştı ve bu yeni patlama ise yalnızca X1.1 derecesinde.

X sınıfı Güneş patlamaları, Güneş'in yarattığı en yoğun patlamalardır. Bu nedenle gerçekleştiklerinde onları incelemek her zaman önemlidir. NASA'nın bu Güneş patlamasının görüntüsünü yakaladığı sırada Uzay Hava Tahmin Merkezi olası güçlü bir radyo kesintisine dikkat çekti.

The Sun emitted a strong solar flare on May 3, 2022, peaking at 9:25 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X-class. https://t.co/PMsgdJxMlj pic.twitter.com/PWJUI395Cc