Güneş'teki Plazma Bulutu Gözlemlendi (Video)

Dünya'nın içinde bulunduğu sistemin en büyük gök cismi olan Güneş, tüm gücüyle gezegenleri çevresinde döndürüyor. Devasa bir alev topu olan yıldızda sürekli olarak patlamalar yaşanıyor. Yaşanan bu patlamaların bazıları öylesine büyük ki uzayda savrulan enerji dalgalarının arasına birkaç Dünya sığabiliyor! Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir patlama sonrasında oluşan plazma bulutu yüksek kaliteli bir şekilde kayda alındı.

Miguel Claro tarafından paylaşılan görüntülerde geçtiğimiz yaz yaşanan bir Güneş patlamasına yer verildi. Patlama sonrasında oluşan devasa büyüklükteki plazma bulutu, görenleri hayrete düşürdü.

İşte Güneş'ten Yayılan Plazma Bulutunun Görüntüleri!

Coronal mas ejection (CME) olarak tanımlanan fenomen, devasa yıldızın yarattığı manyetik alan karışımları sebebiyle oluşuyor. Bu patlamalar sırasında uzaya saçılan devasa büyüklükteki plazma, gezegenlere dahi zarar verebiliyor.

Bilim insanlarına göre Dünya'nın yaşaması muhtemel sonlardan biri de Güneş'ten gelecek büyük bir CME'ye karşı manyetik kalkanının gücünü yitirmesi. Felaket senaryoları üreten araştırmacılar, Dünya büyük bir CME ile karşılaşırsa modern toplumun kurduğu tüm haberleşme ağlarının bir anda yok olacağını, dijital kayıtlarımızın tamamen silineceğini öngörüyor. Dijital kıyamet olarak da adlandırılan bu senaryonun insanlık toplumunu çöküşe sürükleyebileceği düşünülüyor. Ne yazık ki böyle bir senaryoya karşı elimizde güçlü silahlar bulunmuyor.