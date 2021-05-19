Güneş Püskürtüsü İlk Kez Videoya Kaydedildi

Güneş püskürtüsü nedir, Güneş püskürtüsü tehlikeli mi? NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan bir misyon kapsamında ilk defa Güneş'in koronal kitle püskürtmeleri videoya kaydedildi. Bu görüntüler, Dünya'ya da uğrayan milyarlarca plazma ve elektrik yüklü parçacığı gösteriyor.

Güneş sürekli köpürüyor ve patlıyor. Yüzeyindeki patlamalar yeterince büyükse, milyarlarca ton plazma ve elektrik yüklü parçacıkları Dünya'ya fırlatabilir.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, koronal kitle püskürtmeleri adı verilen bu tür patlamaları gözlemlemek ve incelemek için Şubat 2020'de Solar Orbiter sondasını fırlattı.

Sonda geçtiğimiz 10 Şubat'ta, Güneş'e 48 milyon mil (77 milyon kilometre) yaklaştı. Şimdi ise Güneş'i geçip uzayın daha soğuk bölgelerine dönerken, iki koronal kitle püskürtmesinin görüntüsünü yakaladı.

Uzay aracındaki üç görüntüleme cihazı, koronal kitle püskürtmelerini Güneş'ten ayrılıp uzaya yayılırken takip etti. İlk cihaz Güneş'i kaydederken, ikincisi ise Güneş'in dış atmosferindeki enerji akışını kaydetti. Üçüncü görüntüleyici, patlamadan uzaya akan elektrik yüklü parçacıkların, tozların ve kozmik ışınların akışını yakaladı.

Güneş püskürtüsü nedir, Güneş püskürtüsü tehlikeli mi?

Bu gibi patlamalar genellikle güzel bir görüntü oluşturur ve kutup ışıkları için Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girer, ancak aynı zamanda tehlikeli olabilir.

1989'da Güneş'ten gelen elektrik yüklü parçacık baskını, Kanada'nın elektrik hattını yaklaşık dokuz saat boyunca devre dışı bırakmıştı. 2017'deki başka bir Güneş fırtınası, ABD'nin radyo iletişimini 11 saat boyunca sekteye uğrattı.

Solar Orbiter'ın bu tür patlamaları araştırmasının nedeni de tam olarak bu. Öngörülemeyen fırtınaların kaynağını incelemek, bilim insanlarının hem astronotları hem de Dünya'nın elektrik şebekesini nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Misyon üzerinde çalışan ESA bilim insanı Yannis Zouganelis, "Solar Orbiter ile yapmak istediğimiz şey, Dünya'nın Güneş Sistemi boyunca sürekli değişen uzay ortamını kontrol ettiğini anlamaktır" dedi.

Ayrıca Güneşin diğer tarafında, Dünya'nın yakınında, diğer iki ESA uzay aracı -PROBA-2 uydusu ve Güneş Gözlemevi- bulunuyor. Tüm bu uzay araçları, Güneş'in koronal kitle püskürtmelerini farklı açılardan yakalamayı amaçlıyor.

Solar Orbiter ve diğer uzay teleskoplarından gelen verileri birleştiren NASA ve ESA, Güneş patlamalarını, kaynaklarından neredeyse Dünya'ya kadar takip etmek istiyor. Yukarıdaki videodan Güneş yüzeyindeki patlamalara göz atabilir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.