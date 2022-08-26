İlk Kez Güneş Sistemi Dışındaki Bir Gezegende Karbondioksit Keşfedildi

James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan oldukça uzakta, uzayın derinliklerinde ilk net karbondioksit tespitini yaptı ve verilerinde beklenmedik bir artış da var. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 700 ışıkyılı uzaklıktaki WASP-39b adlı bir gezegenin atmosferinde karbondioksit tespit etti. Bu bileşik, herhangi bir ötegezegende ilk kez bulundu ve gözlemler, uzak gezegenlerdeki bir gizemin ipuçlarını da ortaya çıkardı.

WASP-39b oldukça büyük. Satürn'ünkine benzer bir kütleye ve Jüpiter'inkinin 1,3 katı çapa sahip. Yıldızına nispeten yakın bir yörüngede döçnüyor ve ortalama 900°C civarında bir sıcaklık sağlıyor. Bu yüksek sıcaklık atmosferi şişiriyor ve James Webb Uzay Teleskobu'nun içinden parlayan yıldız ışığını görmesini kolaylaştırıyor.

Santa Cruz'daki California Üniversitesi'nden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu'nun verilerini inceledi ve verilerin nasıl işlendiğine bakılmaksızın sonuçların aynı olduğundan emin olmak için dört ayrı algoritmadan geçirdi. Dördü de karbondioksitin açık imzasını gösterdi. Batalha, "Karbondioksit imzası bize bağırıyordu. Verileri işlemek zor değildi. Kolaydı, basitti ve gerçekten güzeldi." dedi.

WASP-39b'de Yıldız Işığını Soğuran Bir Şey Var

Araştırmacılar, WASP-39b'nin ev sahibi yıldızdan daha fazla karbon ve oksijene sahip olduğunu buldular ve bu, yıldızın etrafındaki gazın bir anda çökmesiyle oluşmadığını, bunun yerine önce kayalık çekirdeğinin oluştuğunu ve ardından atmosferini oluşturan gazı topladığını ortaya koyuyor. Bu, kendi Güneş sistemimizdeki gezegenlerin nasıl oluştuğunu düşündüğümüze benzer ve ötegezegenin atmosferini daha ayrıntılı incelemek, nasıl ve nerede oluştuğuna dair daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabilir.

Araştırmacılar, karbondioksitin yanı sıra verilerinde WASP-39b'nin atmosferinde beklenmedik bir şeyin yıldız ışığının bir kısmını soğurduğunu gösteren başka bir işaret buldu. Kempton, "Orada başka bir şey var, başka bir molekül veya bir tür bulut veya pus. Bu, temel model tarafından tahmin edilmeyen bir şey." dedi. Araştırmacılar bu gizemli molekülün ne olabileceğinden henüz emin değiller ancak James Webb Uzay Teleskobu ve farklı modellerden gelen ek verilerle onu anlamaya çalışıyorlar.