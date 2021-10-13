Güneş Sistemi'nin En Büyük 42 Asteroiti Haritalandı

Güneş Sistemi'nin en büyük asteroitleri Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından haritalandırıldı. Gök bilimciler uzay kayalarının kökenlerini araştırmak için devasa bir çalışma yürüttü.

Daphne bir gözyaşı damlası gibi görünüyor. Ausonia, ezilmiş bir fasulyeye benziyor. Kleopatra ise köpek kemiği şeklinde. Bunlar, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili'de bulunan Very Large Telescope tarafından görüntülenen 42 asteroitten sadece üçü.

Asteroitler, Güneş Sistemindeki en büyüklerden bazılarını temsil ediyor ve görüntüler, gök bilimcilerin bu büyüleyici uzay kayalarının kökenleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı oluyor.

ESO Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu 42 nesnenin ayrıntılı görüntüleri, yer tabanlı teleskoplar sayesinde mümkün olan asteroitleri keşfetmede ileriye doğru bir adımdır ve nihai yaşam, Evren ve diğer her şey sorusunun yanıtlanmasına katkıda bulunur." ifadesini kullandı.

ESO ayrıca bilimkurgu klasiği Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin yayınlanmasının 42. yıldönümünde yazar Douglas Adams'a atıfta bulundu.

1/ We did our own calculations and, indeed, the answer is #42 — the number of some of the biggest asteroids in our Solar System imaged by our #VLT.



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Credit: @ESO /M.Kornmesser/Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS) pic.twitter.com/1YHZg9z1cY — ESO (@ESO) October 12, 2021

Güneş Sistemi'nin En Büyük Asteroitleri

Very Large Telescope'un nesnelerin 3D şekilleri ve yoğunlukları da dahil olmak üzere asteroit gözlemleri, bu hafta Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan bir makalede ele alındı. Asteroitlerin yeniden yapılanmaları, tuhaf görünümlü Kleopatra'da olduğu gibi, ya küresel ya da uzun olma eğiliminde.

Veriler, asteroitlerin kökten farklı yoğunluklara sahip olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın yazarlarından Josef Hanus, "Gözlemlerimiz, oluşumlarından bu yana bu cisimlerin önemli ölçüde göçü için güçlü bir destek sağlıyor. Kısacası bileşimlerindeki bu kadar büyük çeşitlilik, ancak cisimler Güneş Sistemindeki farklı bölgelerden kaynaklanıyorsa anlaşılabilir" dedi.

Very Large Telescope görüntü koleksiyonundaki asteroitler, Mars ve Jüpiter arasındaki ana kuşakta yer almakta. Çalışma, en az yoğun asteroitlerin Neptün'ün yörüngesinin ötesinde oluşmuş olabileceğini ve daha sonra Güneş Sistemindeki mevcut noktalarına taşınmış olabileceğini öne sürüyor.

Küresel cüce gezegen Ceres de gözlemlere dahil edilmesiyle merak uyandırdı. NASA'nın Dawn uzay aracı tarafından ziyaret edilen cüce gezegen, asteroit kuşağındaki en iyi çalışılmış nesnelerden biri.

Listedeki bir diğer ünlü asteroit, yaklaşmakta olan bir NASA görevinin hedefi olan Psyche.

ESO'nun görüntü projesi, bir asteroidin yüzeyine dokunmak kadar dramatik değil, ancak bu ilgi çekici nesnelerin incelenmesinde bazı önemli boşlukları dolduruyor.