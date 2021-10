Güneş Sistemi'nin En Büyük 42 Asteroiti Haritalandı

Güneş Sistemi'nin en büyük asteroitleri Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından haritalandırıldı. Gök bilimciler uzay kayalarının kökenlerini araştırmak için devasa bir çalışma yürüttü.

Daphne bir gözyaşı damlası gibi görünüyor. Ausonia, ezilmiş bir fasulyeye benziyor. Kleopatra ise köpek kemiği şeklinde. Bunlar, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili'de bulunan Very Large Telescope tarafından görüntülenen 42 asteroitten sadece üçü.

Asteroitler, Güneş Sistemindeki en büyüklerden bazılarını temsil ediyor ve görüntüler, gök bilimcilerin bu büyüleyici uzay kayalarının kökenleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı oluyor.

ESO Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu 42 nesnenin ayrıntılı görüntüleri, yer tabanlı teleskoplar sayesinde mümkün olan asteroitleri keşfetmede ileriye doğru bir adımdır ve nihai yaşam, Evren ve diğer her şey sorusunun yanıtlanmasına katkıda bulunur." ifadesini kullandı.

ESO ayrıca bilimkurgu klasiği Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin yayınlanmasının 42. yıldönümünde yazar Douglas Adams'a atıfta bulundu.

