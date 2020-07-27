Güneş Sistemi Hakkında Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı: Aslında Güneş’in Etrafında Dönmüyoruz!

Her geçen gün farklı bir özelliğini gösteren Güneş sistemi hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Hem bilim dünyası hem de birçok kişi gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü zannediyordu. Ancak bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, yeni bulgular elde edildiği söylendi. İşte merak edilen bütün detaylar.

Güneş sistemi hakkında elde edilen ilk sonuç aslında gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmediğiydi. Japon uzay ajansı JAXA'nın gezegensel bir bilim adamı olan James O'Donoghue tarafından yapılan açıklamalar, bizlere ilk şoku yaşatmaya yetti bile. Yaptığı açıklamada, "Bunun yerine, her şey Güneş Sistemi kütle merkezinin etrafında dönüyor." "Güneş bile." ifadelerine yer verildi.

Güneş Sistemi Hakkında diğer iddialar

Yapılan açıklamada, Güneş sisteminin de aslında bir merkeze sahip olduğu söylendi. Onlara göre bu merkez, bütün güneş sistemini bir arada tutmayı başarıyor. Hatta güneş bile bu merkezin etrafında dönüyor. Hemen aşağıda yer alan videodan, bu merkezin hareketini rahatla görebilirsiniz.

Güneş sisteminin merkezi, sanılanın aksine Güneş çekirdeği değildir. Tüm gezegenlerin toplam ağırlığı ve toplam mesafesinin ortalamasıdır diyebiliriz. Barycenters olarak adlandırılan Güneş Sistemi’nin merkezi, sadece Güneş ve diğer gezegenleri ilgilendirmiyor. Hemen aşağıda Dünya ve uydusu Ay’ın bu merkez etkisinde nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz. Buradaki hareketlere baktığınızda, yine daha düzenli bir dönüş görebilirsiniz. Böyle bir sonucun çıkmasındaki en önemli etki hiç şüphesiz gezegenler arası uzaklıktır.

Evren her geçen gün yeni sırlarını ortaya döküyor. İlk başlarda Güneş'in dünyanın etrafında döndüğü düşünülürken sonradan dünyanın aslında Güneş'in etrafında döndüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aslında tüm gezegenlerin bir merkez güç etrafında döndüğü görüldü. Bakalım evren daha başka hangi sürprizlerle gelecek. Bizi takipte kalın.