Güneş Sistemi'nde Davetsiz Misafir

Yapılan yeni gözlemler, Güneş Sistemi’ne ilk defa “yıldızlar arası bir cismin” gireceğini ortaya koydu. Gökbilimciler, bu cismin kuyruklu yıldız ya da meteor olabileceğine dair tahminler yürüttüklerini açıkladılar.

Çeşitli haber kaynaklarında yer alan bilgiye göre gökbilimciler, Güneş Sistemimiz'de ilk kez farklı bir güneş sisteminden giren bir cisim tespit ettiler. Henüz tanımlanamayan cismin hiperbolik bir yörüngeye sahip olması sebebiyle bir başka güneş sisteminden kaçmış olduğu belirtilirken, yapılan gözlemlerden önce cismin kuyruklu yıldız ya da meteor olabileceği de söylendi.

Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi (MPEC) açıklamasında; "İleride yapılacak gözlemler bu yörüngenin olağan dışılığını doğrularsa, bu cisim ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız vakası olabilir" dedi. Hawaii Üniversitesindeki “Pan-STARRS 1” teleskobu tarafından keşfedilen ve “A/2017 U1” ismi verilen cismin, yine aynı üniversitenin astronomi bölümünde çalışan Rob Weryk tarafından ilk kez gözlemlendiği de verilen bilgiler arasında kendisine yer buldu.

Elde ettiği verileri Avrupa Uzay Ajansı'nın Tenerife'deki teleskobunun çektiği görüntülerle karşılaştırdıktan sonra, bu cismin bir başka güneş sisteminden gelmiş olabileceği fikrine ulaşan Weryk, cismin çapının 400 metreden biraz daha küçük olduğunu ve saniyede yaklaşık 26 km hızla ilerlediğini de kaydetti.

Konuyla ilgili NASA bünyesinde bulunan Dünya Yakınındaki Cisimleri Araştırma Merkezi'nden Paul Chodas "On yıllardır bu anı bekliyorduk. Bu cisimlerin- yıldızlararası seyahat eden ve ara sıra bizim güneş sistemimizden geçen meteor ya da kuruklu yıldızlar- var olduğu uzun zaman önce teorileştirilmişti. Ancak ilk kez tespit edildi. Şu ana kadar bulgular bu yönde ancak doğrulama için daha fazla veriye ihtiyaç var" şeklinde bir başka açıklama daha yaptı.