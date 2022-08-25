Güneş Sistemimizin Ötesinde Sularla Kaplı Bir Dünya Keşfedildi

Bir araştırma ekibi, Draco takımyıldızında Dünya'dan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bir ötegezegen keşfetti ve bu gezegenin, Dünya'nın derin bir okyanusla kaplı hâli gibi göründüğünü söylüyorlar.

TOI-1452b olarak adlandırılan ötegezegen, Dünya'dan biraz daha büyük ve sıcaklıkların sıvı suyun var olması için ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu bir "Goldilocks bölgesinde" bulunur. Bu nedenle gökbilimciler TOI-1452b'nin bir okyanusla kaplı olabileceğini düşünüyorlar.

Ötegezegen, "yakındaki bir görsel-ikili M cüce" ​​yıldızının yörüngesinde dönüyor. Montreal Üniversitesi araştırmacısı Dr. Charles Cadieux, keşifte uluslararası ekibe öncülük etti ve araştırmaları Astronomical Journal'da yayınlandı.

Gezegenin Dünya'da Olduğu Gibi Kayalıkları Bulunuyor

Phys.org'a göre Cadieux keşfettikleri yeni ötegezegeni şöyle ifade ediyor:

"TOI-1452b, bugüne kadar bulduğumuz bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri. Yarıçapı ve kütlesi, Dünya gibi temelde metal ve kayadan oluşan bir gezegen için beklenenden çok daha düşük bir yoğunluğa işaret ediyor."

Araştırmacılar, ötegezegenin Güneş'imizden çok daha küçük bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve muhtemelen Dünya gibi kayalıkları olduğunu ancak çok farklı bir kütle, yarıçap ve yoğunluğa sahip olduğunu söyledi. NASA'nın yeni James Webb Teleskobu atmosferik karakterizasyon çabalarına başladığında TOI-1452b hakkında daha fazla şey öğrenileceğini söylüyorlar.