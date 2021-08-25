Güneş Sisteminin En Hızlı Asteroiti Keşfedildi

Güneş Sisteminin en hızlı asteroidi bulundu. 2021 PH27 adı verilen asteroit küçük boyutuna kıyasla bir haylı hızlı gidiyor. Güneş'e yakın bir yörüngede olmasıyla şaşırtan asteroit, kurşunu bile eritecek sıcaklıkta ilerliyor.

Carnegie Bilim Enstitüsü'nde görevli bir bilim insanı olan Scott Sheppard liderliğindeki araştırma ekibi, Güneş Sisteminin en hızlı yörüngesinde olan asteroidi keşfetti.

Güneş Sisteminin en hızlı asteroidi ne kadar hızlı?

Sadece 1 kilometre çapında olan ve 2021 PH27 olarak adlandırılan minik uzay kayası, Güneş'in çevresini yalnızca 113 Dünya gününde dolaşıyor. Eliptik yörüngesi Güneş'in 12,4 milyon mil yakınından geçmesine rağmen, Merkür hiçbir zaman 29 milyon milden fazla yaklaşmasa da Güneş'i sadece 88 günde çevreleyen Merkür hariç, bilinen herhangi bir gök cismi için en kısa yörünge periyoduna sahip.

Keşif, Güneş Sistemindeki buna benzer birçok asteroide, nereden geldiklerine ve katı kayadan mı yoksa sadece moloz yığınlarından mı yapıldığına ışık tutabilir. Araştırmacılar, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında doğmuş olabileceğini öne sürüyor: iç gezegenlerden gelen yer çekimi, zamanla onu Güneş'e doğru itmiş olabilir.

2021 PH27 Güneş'e çok yakın olduğundan dolayı yüzeyi, kurşunu eritecek kadar sıcak olan 482 santigrat dereceyi buluyor. Asteroit muhtemelen Dünya'ya daha da yaklaşmaya ve sonunda ya Güneş tarafından emilmeye ya da birkaç milyon yıl içinde Merkür veya Venüs ile çarpışmaya mahkumdur.

Sheppard yaptığı açıklamada, "Asteroitlerin Dünya'nın (yörüngesinin) içindeki ve Venüs'ün dışına kıyasla oranı, bize bu nesnelerin gücü ve yapısı hakkında fikir verecektir." dedi. Bu açıklama, Dünya'yı gelecekteki bir asteroit çarpışmasından koruma şansına sahip olmak istiyorsak bir hayli önemli.

Şu anda 2021 PH27 Güneş'in arkasına saklanıyor, ancak önümüzdeki yılın başlarında araştırmacılar hız delisi asteroite bir kez daha göz atmayı umuyorlar.

Dünya'ya çarpma olasılığı olan asteroit

OSIRIS-REx uzay aracı, bu yılın başlarında ayrılmadan önce Bennu asteroidine yakın iki yıl geçirdi ve şimdi araştırmacılar, 500 metre genişliğindeki asteroidin gelecekte Dünya ile çarpışma ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyor.

NASA araştırmacıları, asteroitin yörüngesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için keşif gezisinden elde edilen verileri kullanarak gelecekteki konumları tahmin etti. Asteroit 2135'te Dünya'ya çok yaklaşacak olsa da, bizim için tehlike oluşturmayacak. Bununla birlikte 2300 yılında ise asteroidin gezegene çarpma olasılığı 1.1750'de 1'dir.