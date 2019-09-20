Güneş'te Oluşan Lekelerin Sırrı Çözüldü

Güneş gibi bir ısı kaynağı olmasaydı şu an Dünya’da yaşam mümkün olmazdı. Güneş olmadan yaşamak mümkün olmadığı için Güneş, bilim insanlarının sürekli olarak araştırdığı bir konu olmuştur. Günümüzde Güneş ile ilgili pek çok bilgiye sahibiz ancak Güneş lekelerinin oluşma sıklığının nedeni şimdiye kadar anlaşılamamıştı.

Güneş lekeleri, Güneş’in yüzeyinde oluşan ve yaklaşık Dünya büyüklüğünde olan yapılardır. Çevrelerine göre koyu renkte olan bu yapıların siyah gibi algılanmalarının sebebi çevrelerine göre daha soğuk olmalarından kaynaklanıyor. Her 11 yılda bir oluşan Güneş lekelerinin neden bu döngüyü takip ettiği bilim insanlarının şimdiye kadar merak ettiği bir konuydu. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın ortaya çıkardığına göre bu durum Güneş'in yüzeyindeki plazmadan kaynaklanıyor.

Yapılan araştırmada oluşturulan modeldeki yıldız ince, akışkan, değişik hızlarda hareket eden ve manyetik alan yaratan bir plazmayla kaplandı. Bu çalışmanın sonuçlarından elde edilen bilgiler sayesinde Güneş’in bu tabakayı 11 yıl boyunca büyüttüğü ve daha fazla tutamayacağı zaman attığı ortaya çıktı.

Washington Üniversitesi'nde yapılan çalışmadan önce Güneş lekelerinin Güneş’in derinliklerinden gelen plazmanın fışkırıp yüzeyde lekeler bıraktığı düşünülüyordu. Ancak son yapılan çalışma ile lekelerin gördüğümüz yerlerde yani yüzeyin hemen altında plazmanın ince olduğu yerlerde oluştuğu anlaşılmış oldu.