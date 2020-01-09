Güneşe Meydan Okuyan Telefon: OnePlus Concept One #CES2020

CES 2020 turumuz devam ediyor. Bu videomuzda OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon modelinin neler sunduğunu sizlere aktarıyoruz.

OnePlus Concept One, McLaren ile işbirliği içinde geliştirildi ve elektrokromik cam panele sahip ilk akıllı telefon. OnePlus Concept One'da bulunan elektrokromik cam panel opaklıktan saydamlığa 0,07 saniyede geçiyor. Cihazın kamera lensleri üzerinde elektrokromatik cam yer alıyor. Bu cam cihazı görünmez kılıyor.

OnePlus Concept One'da kullanılan elektrokromik cam panel, McLaren 720S ve 2018 McLaren 570GT'nin isteğe bağlı sunroofunda kullanılan elektrokromik cam panel ile aynı.

Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Hemen aşağıdan OnePlus Concept One videomuzu izleyebilirsiniz.

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