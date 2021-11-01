NASA, Güneş'teki Dev Patlamayı Görüntüledi (Video)

Güneş'teki dev patlama kayda alındı. NASA, "X1 sınıfı Güneş olayı" olarak nitelendirilen patlamanın görüntülerini YouTube isimli video paylaşım hizmeti üzerinden yayımladı. Paylaşılan videoya ilişkin detaylar haberimizde.

Güneş'teki Dev Patlama Videosu Yayımlandı

National Aeronautics and Space Administration'ın (NASA) Güneş’i incelemekle görevli uzay aracı Solar Dynamics Orbiter, Güneş'te meydana gelen patlamayı görüntüledi. Indy Turk'teki habere göre "X1 sınıfı Güneş olayı" olarak nitelendirilen patlama, 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Bu sınıfta en güçlü Güneş patlamaları bulunuyor. Öyle ki 2021 yılının temmuz ayında tespit edilen X1 sınıfı bir patlama, bilim insanları tarafından son yılların en büyük patlaması olarak nitelendirilmişti.

NASA, söz konusu patlamanın 31 Ekim tarihinde kutlanan Cadılar Bayramı'ndan önce meydana geldiğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Parıldayan bir hayaletten daha parlak ve bir kara kedinin kuyruğundan daha çevik olan Güneş, tam da Cadılar Bayramı’nda bizi büyüledi" ifadelerine yer verildi.

Videoyu YouTube üzerinden yayımlayan NASA, dev patlamaya bir radyasyon fırtınasının ve yüklü parçacıklarının da eşlik ettiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre patlama ile beraber bu parçacıklar saatte 4 milyon kilometrenin üzerinde bir hızla uzaya fırlatıldı.

Yapılan açıklamada, Güneş patlamalarının güçlü radyasyon patlamaları olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bir patlamadan gelen zararlı radyasyon, Dünya atmosferinden geçip yeryüzünde yer alan insanları fiziksel açıdan etkilemez fakat yeterince yoğun olduğunda iletişim ve GPS sinyallerinde sorun yaşanmasına sebep olabilir.

Buzdolabı Büyüklüğündeki Asteroit, Dünya'yı Teğet Geçti

Buzdolabı büyüklüğündeki asteroit, Dünya'nın oldukça yakınından geçti. Gezegenin yüzeyine ulaşamadan yanacak olan asteroit, 2021 UA1 olarak adlandırıldı. Bu asteroit aynı zamanda herhangi bir çarpma ile sonuçlanmadan Dünya'nın en yakınından geçen üçüncü asteroit oldu.

Asteroidin yaklaşık 2 metre çapında, büyük bir golf arabası büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Dünya'ya eğer gerçekten çarpmış olsaydı büyük bir kısmı atmosferin etkisi ile yanacaktı. Bu, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmasa da asteroidin kendisi için kesinlikle bir tehditti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde binlerce pencerenin tuzla buz olmasına yol açan asteroitten muhtemelen en az 20 kat daha büyüktü. 2021 UA1, Antarktika'yı yaklaşık bin 800 mil (3 bin kilometre) yükseklikte geçti. Bunun mesafe olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinden daha yüksek ancak sabit yörüngede yer alan büyük iletişim uydularından daha yakın olduğu söylenebilir.