Güneş'ten Fırlayan Parçalar, Dünya'nın Merkezinde Gizleniyor

Yeni bir araştırmaya göre Güneş'ten fırlayan parçalar milyarca yıldır Dünya'nın merkezinde gizleniyor. Araştırma tıpkı Dünya'nınki gibi bir demir çekirdeği olan gök taşından alınan parçaların analiz edilmesi ile gerçekleştirildi.

Güneş'ten Fırlayan Parçalar 4,5 Milyar Yıldır Gizleniyor

Yeni bir araştırma, Güneş'in henüz ilk aşamalarında uzay boşluğa doğru fırlatmış olduğu parçacıkların yaklaşık 4,5 milyar yıl boyunca Dünya'nın çekirdeğinde gizlendiğini ortaya çıkardı. Çalışmada elde edilen bulgular, Communications Earth & Environment isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

IndyTürk'teki habere göre araştırmacılar tıpkı şu an Dünya'nınki gibi bir demir çekirdeğe sahip olan gök taşı incelendi. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde araştırmacılar gök taşının soy gazlar içerdiğini belirledi. Bunun yanı sıra renksiz, kokusuz, tatsız ve yanıcı olmayan ve periyodik tablonun 18. grubunda yer alan helyum ve neon fazlalığına sahip olduğu ortaya çıktı.

1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen bir gök taşı, Dünya'da keşfedilmemiş meteoritlerin yalnızca yüzde 5'ini oluşturan demir gök taşı grubuna dahil edilmişti. Gökbilimciler, bu meteoritlerin büyük bir kısmının Güneş Sistemi'nin ilk 1 ila 2 milyon yıllarında oluşan ve metalik çekirdeklere sahip nispeten daha büyük asteroitlerin parçalarına bağladı.

Araştırmacılar, yeni çalışmada söz konusu gök taşından alınan birkaç parçayı farklı bilimsel araçlarla incelemeye tabi tuttu. Bu incelemede gök taşının soy gazlar içerdiği sonucuna varıldı çünkü bu gazlar helyum ve neon izotop oranlarının Güneş rüzgarları ile uyumlu olduğu keşfedildi.

Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinde Güneş'ten fırlayan parçalar, araştırmacılara göre onu bir asteroit haline getirecek malzemelerde gizli kalacak şekilde hapsoldu. Parçacıklarla beraber tutulan soy gazlar, asteroidin çekirdeğini meydana getiren sıvı metal içerisinde çözülüp son haline dönüştü. Asteroitten kopan parçalardan biri ise Dünya'ya düştü.

Dünya'nın demir çekirdeğinin bu gök taşına benzer bir yolculuk geçirdiği düşünülüyor. Varsayımın üzerinde duran araştırma ekibi, Hawaii ve Réunion gibi okyanus adalarındaki volkanik patlamalardan elde edilen magmatik kayaçlara yönelik eski analiz yöntemlerine başvurdu.

Bu kayaçlar, Dünya'nın mantosunun binlerce kilometre derinliğinden geldi. Bu analizler sonucunda Güneş rüzgarından gelen helyum ve neon izotoplarına dair birtakım ipuçları da gün yüzüne çıktı. Yapılan analizlere göre gazların büyük ölçüde uyumluluk göstermesi, bu kayaçları mantonun derinlerinden gelen diğer volkanik malzemelerinden daha farklı bir konuma yerleştirdi.

Kayaçlarda izlerine rastlanan gazlar bilim dünyasında senelerce tartışma konusu oldu. Yeni araştırma ile bu gazların Dünya'nın çekirdeğinden geldiğini ileri sürüldü. Araştırmanın yazarları, Dünya'nın çekirdeğine 4,5 milyar yıl önce hapsolan parçacıkların zaman içerisinde mantoya doğru yayılmaya başladığını belirtti.