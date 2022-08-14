Güneşten Gelen Işınları İzleyecek Yeni Uydular Geliştiriliyor

Yörüngeye gitgide daha fazla uydu gönderirken ve hem insan hem de robotik kâşifleri Güneş sisteminin daha uzaklarına göndermek istediğimizden, hâlâ çözmeye çalıştığımız sorunlar var. Bunlardan biri uzaydaki havayla nasıl başa çıkacağımız. Güneş çok miktarda radyasyon yayıyor ve bazen Güneş patlamaları ve uzayda yarışan yüklü parçacıkların etkinliği zirveye ulaşabiliyor. Bu radyasyon, kullanmayı planladığımız elektroniği etkileyebilir ve insan sağlığına zararlı olabilir.

Şimdi NASA, SunRISE adlı bir projede altı küçük uydudan oluşan bir grup kullanarak tehlikeli uzay hava olaylarını her zamankinden daha ayrıntılı olarak incelemeyi planlıyor. Uydular uyum içinde çalışarak, her biri sadece birer tost makinesi büyüklüğünde olmasına rağmen 6 mil genişliğindeki bir teleskop gibi çalışabilecek ve uzay havası hakkında bizim alabileceğimizden daha detaylı veri elde edebilecekler.

SunRISE Uyduları 2024'te Fırlatılacak

Altı SunRISE uydusunun ilki yakın zamanda tamamlandı ve proje 2024'te fırlatılacak. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda SunRISE proje yöneticisi Jim Lux yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzay araçlarının bir araya geldiğini görmek gerçekten heyecan verici. Birkaç yıl içinde bu uydular, Güneş'i Dünya yüzeyinden gözlemleyen geniş bir uzay teleskobu oluşturacaklar."

Plan, altı uydunun yaklaşık 22.000 mil uzaklıkta yörüngede dönen sanal bir teleskop oluşturmak için bir oluşum içinde yörüngede dönmesi üzerine. Bu uydular Güneş'ten gelen radyo dalgalarının patlamalarını tespit edecekler ve bu bilgiyi Güneş'ten gelen emisyonların ayrıntılı 3D haritalarını yapmak için kullanılabilecekleri Dünya'ya iletecekler.