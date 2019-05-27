Güney Afrika Kayalarında Dünya Dışı Madde Bulundu

Bilim insanlarının ortaya attığı en gerçekçi Dünya’da hayatın oluşumu senaryolarından birisi de göktaşlarının Dünya’ya çeşitli elementler getirmesidir. Bu elementler, daha sonradan birleşerek Dünyamızdaki su ve yaşamı oluşturdular.

Bilim insanlarının Güney Afrika kayalarında buldukları bir madde, bu teoriyi destekler nitelikte. Uzaydan geldiği tahmin edilen ve Dünya’ya ait olmadığı anlaşılan element, yaşamın ilk oluşumundan beri vardı. Yaklaşık olarak 3.3 milyar yaşındaki kayalardan çıkan bu madde, bilim insanlarına yol gösterici nitelikte.

Güney Afrika kayalarında mucize keşif

Makhonjwa Dağları'nın Josefdal Chert adındaki bir bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldı. Antik volkan dağı olarak bilinen bu bölgedeki yeraltı kayaları, katmanlar halinde ayrıntılı olarak incelendi.

Yapılan incelemeler esnasında, daha çok elektronların hangi yöne doğru gidip geldiği tespit edilmeye çalışıldı. Bu elektronların göktaşları ile aynı sinyallere sahip olduğu ve elektronların dönüş hızının da Dünya dışı maddelerle benzer olduğu tespit edildi. Bu da gösteriyor ki, göktaşlarından kopan bazı elementler Dünyaya ulaşabildi.

Bu tarz göktaşlarından kopan elementleri bulmak pek kolay olmuyor. Özellikle de elementlerin ilerleyen zamanlarda fosile dönüşmesi bu kapsamda araştırmaları daraltıcı etki yaratıyor. Son dönemlerde gittikçe artan araştırmalar, uzaydan gelen bir element formunun yaşamı oluşturabildiğini daha çok kanıtlamaya başladı.

Peki siz bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.