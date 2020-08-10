Güney Kore 6G için Tarih Verdi: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Ülkemiz dahil henüz pek çok ülke 5G teknolojisini kullanmaya başlamamış olsa da Güney Kore 6G için kolları sıvadı. Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamada Altıncı Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti hakkında merak edilen bazı detaylara yer verildi. Peki Güney Kore yeni teknolojiyi ne zaman kullanmayı hedefliyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Güney Kore 6G'e Ne Zaman Geçecek?

Güney Kore'de ilk kez 2016 yılında gündeme gelen 6G, 5G teknolojisinin kullanıma sunulması ile birlikte ağırlık kazanmaya başladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil teknolojinin pilot çalışmaları 2026 yılında başlayacak. Yani ilk denemelerin birkaç yıl sonra yapılması hedefleniyor.

Buna ek olarak ülkenin hedefi, ticari kullanımın 2028 yılında başlaması yönünde.

5G teknolojisi ile sunulan teorik hız 20 Gbps iken 6G teknolojisi ile sunulan teorik hız 1 Tbps olacak. Bu da yaklaşık 50 kat daha hızlı veri aktarımı anlamına geliyor. Tabii bu hızın teorik hızlar olduğunu ve gündelik kullanımlarda elde edilmesinin pek kolay olmadığını hatırlatalım.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G teknolojisi ülkemizde ne zaman yaygın olarak kullanılabilecek ve siz buna hazır mısınız? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.