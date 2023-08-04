Samsung'un En Kuvvetli Olduğu Pazarlardan Birinde Apple Hakimiyeti Sürüyor!

Güney Koreli 30 yaş altı gençlerle yapılan bir ankete dayanan yeni bir rapora göre gençler Android cihazlarını terk ediyor ve iPhone'a geçiyor ve bu durum en büyük Android üreticisi Samsung'un en kuvvetli olduğu pazarlardan birinde gerçekleşiyor.

Counterpoint Research'e göre Güney Korelilerin %85'i ilk akıllı telefonları için bir Android telefon satın aldı ancak rapor, bunların %53'ünün şu anda bir iPhone kullandığını belirtiyor. Güney Kore'de ilk telefonu iPhone olan 30 yaş altı kişilerin %92'si iPhone kullanmaya devam ediyor.

Ankete katılanlar neden ilk akıllı telefonları olarak bir Android cihaz satın aldıklarını sorduğunda en çok işaretlenen cevap "Aile ya da arkadaş tavsiyesi" oldu.

Güney Koreli Gençler Neden Samsung'dan iPhone'a Geçiyor?

Peki bu gençler neden bir Android telefondan bir iPhone'a geçiş yaptı? İlk iki cevap "Performans" (%32) ve "Marka imajı" (%31) oldu. Bu genç Koreli tüketiciler üzerindeki en büyük etki; iPhone'un kameralarının performansı, memnuniyeti ve beklentileriydi.

İlk telefonları olarak bir iPhone satın alan ve bugün hâlâ bir iPhone'a sahip olan Güney Korelilerin %76'sı gelecekte bir Android telefon kullanmak istemediklerini söyledi. %52'si Android telefonlardan sonsuza dek uzak durma kararına gerekçe olarak telefonların tasarımını gösterirken, %29'u performansını gerekçe gösterdi.

Samsung global çapta iPhone'un bu denli gerisinde kalmamasına rağmen en kuvvetli olduğu pazarlardan birinde böyle sonuçlar çıkması şirketin bir dizi kararını etkileyebilir.

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