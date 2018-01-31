Güney Kore'den Beklenen Bitcoin Açıklaması Geldi

Bir süre önce Güney Kore’nin Bitcoin’i yasakladığına dair haberler çıkmış ve ortaya atılan haberlerin ardından Bitcoin sert şekilde düşmüştü. İlk açıklamanın ardından birçok Güney Koreli devlet kurumu yasaklama olmadığına dair açıklama yapmış olsalar bile en ikna edici sözler Güney Kore Maliye Bakanı’ndan geldi.

Dünyanın en büyük Bitcoin pazarlarından bir tanesi olan Güney Kore, yakın zaman önce derinden sallanmıştı. Ansızın ortaya atılan “Güney Kore Bitcoin’i yasakladı” haberleri, Bitcoin’i 17 bin dolardan 10 bin dolarlara kadar sürüklemişti. Yaşananlardan sonra Bitcoin'in sekiz bin dolar seviyelerine düşebileceği yorumları dahi yapılmaya başlanmıştı. Ortaya çıkan ilk haberlerden sonra çeşitli Güney Kore kurumları tarafından yasaklamanın olmadığına dair açıklama gelmiş olsa bile Bitcoin’in düşüşü sürmüş ve piyasaların durgunlaştığı görülmüştü.

Bugün başta Güney Koreli Bitcoin yatırımcıları olmak üzere Bitcoin dünyasında olan herkesi rahatlatacak bir başka açıklama yapıldı. Güney Kore Maliye Bakanı, hükümetin kripto para ticaretini yasaklamaya ilişkin bir planlarının olmadığını açıkladı. Ülkesinin küresel kripto para ticareti için önemli bir merkez olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Kim Dong-yeon, spekülasyonların ise hükümet yetkililerinin yaptıkları çelişkili yorumlardan kaynaklandığını dile getirdi.