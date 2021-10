Güney Kore'nin Nuri İsimli İlk Roketi Fırlatıldı

Güney Kore'nin ilk roketi geçtiğimiz gün fırlatıldı, ancak yörüngeye tam oturmayan roketin "hedefe varmadığı" ifade edildi.

Güney Kore'nin Nuri adlı ilk yerli uzay roketi Perşembe günü fırlatıldı. Roket istenilen irtifaya ulaşmayı başardı, ancak görev uyduyu yörüngeye fırlatmada yetersiz kaldı.

BBC'ye göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılışı izledikten sonra "Ne yazık ki hedefimize tam olarak ulaşamadık" dedi. Bildirildiğine göre tesisteki çalışanlara teşekkür etti ve tamamen başarılı bir fırlatmanın yakında mümkün olacağını söyleyerek, "Kore Uzay Çağı yaklaşıyor" dedi.

Nuri 154 fitte duruyor ve 1,5 tonluk yükleri Dünya'nın maksimum 500 mil üzerinde yörüngeye oturtmak için tasarlandı. Halihazırda, yalnızca altı ülke -ABD, Fransa, Çin, Japonya, Hindistan ve Rusya- 1 tondan daha ağır uyduları taşıyabilen yerli olarak tasarlanmış uzay araçlarına sahip.

Reuters'e göre fırlatmada neyin yanlış gittiği hala araştırılıyor, ancak roketin son aşamasının yaklaşık 40 ila 50 saniye erken kapandığı görülüyor. Bu ekstra saniyeler, yükün hedef yörüngesine ulaşması için gereken uygun hıza ulaşmada çok önemliydi.

Yetkililer, kapatmanın yakıt deposundaki basınç eksikliğinden, kontrol bilgisayarındaki arızalardan veya gecikmelerden mi yoksa başka faktörlerin sorumlu olup olmadığını araştırıyorlar.

Congratulations to 🇰🇷South Korea’s 1st indigenous rocket launch of #KSLV2 #Nuri(누리)! Rocket completed all flight sequences though failed to place the test payload into the final orbit. 🇰🇷 is joining as the 11th nation (w/o ESA) to achieve orbital launch. https://t.co/q93PSOxgyN pic.twitter.com/FgoJB9tTEj