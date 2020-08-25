Güney Kore'de Bir Kadın Starbucks'ta 56 Kişiye Koronavirüs Bulaştırdı!

Güney Kore'nin Paju Şehrindeki bir Starbucks'a giden ismi açıklanmayan kadın 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı. İşte detaylar.

Kahve İçerken 56 Kişiye Koronavirüs Bulaştırdı

Arkadaşları ile sohbet edip kahve içen kadın Starbucks'ta 56 kişiyi enfekte etti. Yaklaşık 2 saat boyunca Starbucks'ta kalan kadın kahve içtiği için maskesini çıkardı. Klimalar damlacıkları tüm mağazaya yaydı ve mağaza içerisinde maske takmadan duran 56 kişi koronavirüse yakalandı.

Kadın Starbucks'ın içerisinde iken 4 çalışan bulunmaktaydı. Bu çalışanların hepsinde maske bulunmaktaydı ve bazı çalışanlar kafede bulunan kadın ile yakın temas halideydi. Çalışanlarda maske olduğu için hiçbiri koronavirüse yakalanmadı.

Burdan bir kez daha maskenin çok ama çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Dışarıda mutlaka maskenizi takın ve sosyal mesafenizi koruyun. Gerek olmadıkça herhangi bir nedenle kapalı alanlarda başkalarının yanında zaman geçirmemelisiniz.

Koronavirüste Son Durum

24 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 259.692 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.139'a yükseldi.