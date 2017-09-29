Güney Kore Sanal Parayı Yasaklıyor

Güney Kore, bugün yaptığı bir açıklamayla, sanal paranın ülkede yasaklanacağını resmen duyurdu.

Finansal Hizmetler Komisyonu, ülkede gelecek aydan başlayarak sanal para ticaretinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğini, sanal para teklif ve arzlarının da yasaklanacağını ilan etti.

Initial Coin Offering adı verilen sanal para fonları (ICO), bundan böyle Güney Kore'de yasaklanacaklar.

Güney Kore Finans Bakanlığı, Kore Bankası ve Ulusal Vergi Komisyonu, her ne kadar sanal paranın küresel olarak değer kazandığını ifade etseler de sistemin finansal altyapılar için risk oluşturduğu konusunda hem fikirler.

Güney Kore'de bu yasağı göz ardı eden kurum ve kişiler, kendilerine bir uyarı yapılmaksızın cezalandırılabilecekler.

ICO'ları bir ticaret ve bağış aracı olarak yasaklamanın en önemli sebebi, ülkede mali dolandırıcılık riskinin en aza indirilmek istenmesi. Kararın, artan ticaret hacminde aktif olan kripto para birimlerinin, bu gibi endişeleri tetiklediği için alındığı da ifade ediliyor.

Bugün yapılan bu duyuru, sanal para sisteminin doğru işleyebilmesi için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve hükümetin bu konuyla ilgili olarak piyasaları takip edeceğine de işaret ediyor.