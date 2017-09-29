  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Güney Kore Sanal Parayı Yasaklıyor

Güney Kore Sanal Parayı Yasaklıyor

sanal para piyasası
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet

Güney Kore, bugün yaptığı bir açıklamayla, sanal paranın ülkede yasaklanacağını resmen duyurdu.

Finansal Hizmetler Komisyonu, ülkede gelecek aydan başlayarak sanal para ticaretinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğini, sanal para teklif ve arzlarının da yasaklanacağını ilan etti.

Initial Coin Offering adı verilen sanal para fonları (ICO), bundan böyle Güney Kore'de yasaklanacaklar.

Güney Kore Finans Bakanlığı, Kore Bankası ve Ulusal Vergi Komisyonu, her ne kadar sanal paranın küresel olarak değer kazandığını ifade etseler de sistemin finansal altyapılar için risk oluşturduğu konusunda hem fikirler.

Güney Kore'de bu yasağı göz ardı eden kurum ve kişiler, kendilerine bir uyarı yapılmaksızın cezalandırılabilecekler.

ICO'ları bir ticaret ve bağış aracı olarak yasaklamanın en önemli sebebi, ülkede mali dolandırıcılık riskinin en aza indirilmek istenmesi. Kararın, artan ticaret hacminde aktif olan kripto para birimlerinin, bu gibi endişeleri tetiklediği için alındığı da ifade ediliyor.

Bugün yapılan bu duyuru, sanal para sisteminin doğru işleyebilmesi için ek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ve hükümetin bu konuyla ilgili olarak piyasaları takip edeceğine de işaret ediyor.

Türkiye'de Bitcoin ile Ev Satışı Başlıyor TEKNOLOJİ Türkiye'de Bitcoin ile Ev Satışı Başlıyor

Bitcoin Nedir? Nasıl Kullanılır? İşte, Bitcoin Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey NASIL YAPILIR Bitcoin Nedir? Nasıl Kullanılır? İşte, Bitcoin Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

Türkiye'de Bitcoin Nereden ve Nasıl Alınır? Güvenli mi? İNTERNET Türkiye'de Bitcoin Nereden ve Nasıl Alınır? Güvenli mi?

ETİKETLER: güney kore sanal para kripto para sanal para madenciliği

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Project CARS - Pagani Edition ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur ÜCRETSİZ
Core Temp Core Temp
Core Temp İşlemcinizin sıcaklık değerlerini öğrenmek ve takip edebilmek için kullanabileceğiniz basit ve ücretsiz bir program. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ
7-Data Card Recovery 7-Data Card Recovery
7-Data Card Recovery 7-Data Card Recovery ile hafıza kartları, USB bellekler ve yerel sürücüler üzerinde silinmiş olan verilerinizi kurtarabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kuran-ı Kerim
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kur'an-ı Kerim sayesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun internete ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Goley Goley
Goley Goley, bilgisayar kullanıcılarının çevrimiçi olarak diğer oyunculara ve arkadaşlarına karşı oynayabilecekleri online futbol oyunudur. ÜCRETSİZ
Koreantürk Koreantürk
Koreantürk Koreantürk, Güney Kore'de yayınlanan dizileri izlemek isteyen kullanıcılara hitap eden başarılı ve eğlenceli bir Android dizi izleme uygulaması. ÜCRETSİZ

YORUMLAR