Güney Kore’nin Yapay Zeka Spikeri Seyircileri Şaşırttı!

İnternet ortamında büyük bir kolaylıkla okunabilecek haberlerin içerisinde bulunduğumuz dijital çağa rağmen televizyondaki haber kanallarından takip edilmesinin birtakım önemli nedenleri bulunuyor. İnsanların haber kanallarını hala takip etmesinin nedeni ise haber sunucularının haberleri aktarma biçimi ve habere eklediği yorumlar olarak görülüyor. Son gelişmelere bakılırsa yapay zeka spikeri çok yakın bir zamanda haber sunucularının yerini alabilir.

Yapay Zeka Spikeri, Haber Sunucularının Yerini mi Alıyor?

Haberlere artık eski günlere oranla çok daha basit ve hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor fakat buna rağmen insanların büyük bir kısmı, seçimini haber kanallarında spikerler tarafından sunulan haberleri dinlemekten yana yapıyor. İnsanların hızlı ve basit bir şekilde haber alma yöntemini tercih etmemesi, bunun yerine haber sunucularını dinlemesinin en önemli nedeninin sunucunun habere eklediği yorum ve haberi alıcılara sunuş biçimi olduğu düşünülüyor.

Yapay zeka spikeri içerisinde bulunduğumuz bugünlerde olmasa bile çok yakın bir gelecekte haber sunucularının yerini alabilecek gibi görünüyor. Güney Kore’da geliştirilen bir yapay zeka destekli haber sunucusu, ilk haberini başarılı bir şekilde sundu. İlk olarak geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımız AI destekli haber sunucusu o zamandan bu zamana kadar büyük bir yol katetmiş gibi görünüyor.

AI destekli haber sunucu, MBN için çalışan Jim Ju-ha adlı bir haber sunucusu esas alınarak geliştirildi. AI, kendini tanıtmak için yaptığı açıklamada, “Kim Ju-ha’nın 10 saatlik videosunu derinlemesine inceleyerek geliştirildim. Sesini, konuşma biçimini, yüz ifadelerini ve dudaklarının hareket edişini öğrenerek geliştirildim. Haberleri tam da Kim Ju-ha’nın sunacağı bir şekilde sunabiliyorum” ifadelerini kullandı.

İnsanlara en çok şaşırtıcı gelen nokta, yapay zekanın başarılı haber sunucusu Kim’in bazı vücut hareketlerini çok doğru bir şekilde taklit etmesi ve meslektaşı ile aynı tonda ve şekilde konuşmayı başarması oldu. Bu yapay zeka destekli haber sunucusunun amacı ise özellikle insanlar tarafından sunulan haberlerin sunucunun uyuduğu veya hasta olduğu zamanlar dahil olmak üzere günün yedi gün, yirmi dört saatini yayın yapmak ve insanlara haber sunmak geçirmesini ve bu sayede insanların habersiz kalmasının da önüne geçmektir.