DSÖ Açıkladı: Günlük Vaka Sayılarında Yeni Bir Rekor Kırıldı

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında tedbirlere uyulmaması nedeni ile dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 900 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Günlük Vaka Sayıları 307 Bini Aştı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. İnsanların büyük bir kısmı ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaya devam ediyor. Dolayısıyla vaka sayılarında rekor artış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs testleri sonucunda 307.930 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saat içerisinde vaka sayısının 307 bin 930'a ulaşması ile birlikte dünya genelinde toplam vaka sayısının 28 milyon 637 bin 952'ye yükseldiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içinde dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısını 5.537 olarak açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde COVID-19 salgını nedeni ile ölenlerin sayısının 917 bin 417'ye yükseldiğini belirtti.

DSÖ tarafından paylaşılan rapora göre dünya genelinde en yüksek yeni tip koronavirüs vaka sayısına sahip olan bölge Güney ve Kuzey Amerika olduğu belirtildi. Güney ve Kuzey Amerika bölgelerinde son 24 saat içerisinde 132 bin 464 yeni vaka tespit edildi. Bu bölgelerde toplam 14 milyondan fazla vaka tespit edildi.

En yüksek vakaların görüldüğü bölgeler listesinin ikinci sırasında ise Güneydoğu Asya yer alıyor. Güneydoğu Asya bölgesinde son 24 saat içinde 101 bin 119 yeni vaka tespit edildi. Bu bölgede ise toplamda 5 milyondan fazla vaka tespit edildi. En çok vakaların görüldüğü bölgeler listesinin üçüncü sırasında ise Avrupa bölgesi yer alıyor. Avrupa ülkelerinde bu zamana kadar toplamda 4 milyon 769 bin 494 vaka tespit edildi.