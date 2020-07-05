Günlük Vaka Sayılarında Bir Rekor Daha Kırıldı!

Dünya genelinde vaka sayısındaki artış çok hızlı bir şekilde artmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, günlük vaka sayılarında rekor artış yaşandığını açıkladı.

Günlük Vaka Sayılarında Rekor Artış: 212 Bin Vaka

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Yeni tip koronavirüs salgını, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülke ikinci dalga ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok sayıda insan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaya devam ediyor. Dolayısıyla vaka sayılarında rekor artış devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak oldukça önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs testleri sonucunda 212.326 yeni vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, bir önceki rekoru 189.077 olarak açıklamıştı.

Son 24 saat içerisinde en fazla artış 53 bin ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ni 22 bin yeni vaka ile Hindistan ve 6 bin yeni vaka ile Brezilya takip ettiği ifade edildi.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 4 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 204.610 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.206'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 179.492 olarak açıklandı.

