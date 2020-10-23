Günlük Vaka Sayısını Tahmin Edebilen Algoritma Geliştirildi

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda özel bir firmada yazılım geliştiricisi olarak çalışan Ahmet Emir, Türkiye'deki günlük vaka sayısını ve aktif vaka sayısını tahmin edebilen algoritma geliştirdi.

Günlük Vaka Sayısını Tahmin Eden Algoritma

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir karar neticesinde günlük koronavirüs tablosunda artık vaka sayısı yerine hasta sayısı gösteriliyor. Bilgisayar mühendisi Ahmet Emir, ülkemizdeki günlük vaka sayısını ve aktif vaka sayısını anlayabilmek için bir algoritma geliştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan pozitif test oranı ve diğer ülkelerin vaka verileri kullanılarak iki farklı senaryo oluşturuldu. Corona Vaka Tahmin Botu Twitter hesabı üzerinden günlük tahminler paylaşılıyor.

Corona Vaka Tahmin Botu isim Twitter hesabı üzerinden günlük vaka sayısı ve aktif vaka sayısının nasıl hesaplandığı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı pozitif test oranı ve diğer dünya ülkelerin verileri kullanılarak 2 ayrı senaryo oluşturulmuştur, bu 2 senaryo baz alınarak "günlük yeni pozitif vaka" sayısı ve "aktif pozitif vaka sayısı" tahminleri yapılmaktadır" ifadeleri yer alıyor.

Twitter hesabında algoritmanın ilk senaryoda vaka sayısını nasıl tahmin ettiği ile ilgili olarak "Sabit %10 Pozitif Test Oranı Yapılan testlerin sabit olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi %10'unun pozitif çıktığı varsayılmıştır, bu oran kullanılarak günlük yeni pozitif vaka sayısı hesaplanmaktadır" açıklamasında bulunuldu.

İkinci senaryo ile ilgili olarak ise "En son vaka açıklanan gün olan 27 Temmuz ile 22 Temmuz arasındaki 5 günün ortalama pozitif test oranı %2.15 hesaplanmıştır. Bu oran, salgının hızlandığı varsayılarak ortalaması %10 olacak şekilde kademeli olarak arttırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Corona Vaka Tahmin Botu Twitter hesabında aktif vaka sayısının nasıl hesaplandığı ile ilgili "Son 14 günde pozitif çıkan hiçbir bireyin iyileşmediği varsayılmıştır. Son 14-28 gün arasında pozitif çıkanların ise kademeli olarak iyileşme oranının %100'e çıktığı, 28 günden daha eski hiçbir pozitif vakanın olmadığı kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Yeni tip koronavirüs salgını başladığında Erasmus öğrencisi olarak Berlin'de olduğunu belirten Emir, eylül ayında Türkiye'ye döndüğünü ifade etti. Ahmet Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs pandemisi başladığında Erasmus öğrencisi olarak Berlin’deydim, Almanya’da günlük olarak veriler şeffaf bir şekilde açıklanıyordu ve nispeten rahat bir dönem geçirdim. Eylül ayında Türkiye’ye döndükten sonra bütün dünyada vaka sayıları artarken ülkemizde neredeyse sabit kalması beni şüpheye düşürmüştü." "Zaten sonrasında da açıklanan rakamların vaka değil, sadece semptom gösteren hasta sayısı olduğunu öğrendik. Ben de bunun üzerine Sağlık Bakanımızın Covid-19 testlerinin ortalama yüzde 10’unun pozitif çıktığı açıklamasını temel alarak toplumumuzu hem günlük pozitif vaka sayısı, hem de ülkemizdeki toplam aktif vaka sayısı hakkında bilgilendirecek bir yazılım yapmaya karar verdim."