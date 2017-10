Günün 7 Saatini Akıllı Telefon İle Geçiriyoruz

Counterpoint isimli bir araştırma merkezi, akıllı telefon ve kullanımıyla alakalı bir rapor yayınladı. Rapora göre akıllı telefon kullanıcılarının yarısı günde 5 saatten fazlasını mobil cihazlarına harcıyor. Yüzde 26'lık bir dilim ise 7 saatini telefonda geçiriyor.

Şirket tarafından yayınlanan analiz, gerçekten de akıllı telefon bağımlılığını ortaya koymaya yetiyor. Analistlere göre gelişmekte olan ülkelerdeki akıllı telefon kullanıcıları, gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılara göre telefonlarına daha fazla zaman ayırıyor. Örneğin; Malezya’nın yüzde 55’i 5 saat kadar telefonla ilgilenirken, Japonya’nın ise yüzde 43’ü sadece 3 saat telefonuyla uğraşıyor.

Ayrıca dünya genelinde kullanıcıların yüzde 64’ü internete bakarak zamanını geçiyor. Yüzde 62’lik kısım oyun, yüzde 55 arama ve yüzde 54’te mesajlaşmak için akıllı telefonunu kullanıyor. Ayrıca mesajlaşma servislerinin tamamının bu kullanıma dahil edildiğini belirteyim. (SMS, WhatsApp, Facebook Messenger…)

Her geçen gün daha farklı akıllı telefonlar çıktığı için kullanıcılar da bu hıza ayak uydurmayı başarıyor. Dünya genelinde her 21 ayda kullanıcılar bir telefon değiştiriyorken, Meksikalı kullanıcılar ise her 18 ayda bir telefon değiştirmesiyle farkını ortaya koymayı başarıyor.