Gürültü Önleme Özelliğine Sahip Yeni AirPods'lar Sızdırıldı

Apple'ın yeni AirPods modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Yeni AirPods'ların gürültü engelleme özelliğine sahip olduğu ortaya çıktı.

Apple'ın şu an ki AirPods'ları ile görüşme yapılırken dışarıdaki sesler duyulabiliyor. Kullanıcıların uzun zamandır şikayet ettiği bu durum yeni kablosuz kulaklık modeli ile çözülecek. Yeni AirPods modelleri iOS 13.2 beta ile ortaya çıktı.

iOS 13.2 betada yayınlanan görselde yeni AirPods'ların nasıl görüneceği sızdırıldı. Hemen aşağıdan yeni AirPods'ların nasıl görüneceğini görebilirsiniz. iOS 13.2 betada "odak modu" bulunmakta. Bu mod sayesinde gürültüler engellenecek. B298 model koduna sahip olan yeni AirPods modelleri bu ay düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak.

SlashLeaks geçtiğimiz günlerde yeni Airpods'ların birkaç görüntüsünü paylaşmıştı. Yeni AirPods'lar iOS 13.2 beta ile sızan görsellere çok benzemekte. AirPods'ların kutu tasarımı değişiyor. Sızıntılara göre, yeni kutular yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. Yeni AirPods'lar hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Yeni AirPods'lar Böyle Görünebilir

Ekim ayı içerisinde tanıtılacak olan yeni AirPods'lar hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!