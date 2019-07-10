Güven Damgası Yaygınlaştırılacak! Güven Damgası Nedir?

TBMM Başkanlığı'na sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kalite odaklı yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Güven Damgası Yaygınlaştırılacak!

e-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-Ticaret pazar payı artırılacak.

Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yaygınlaştırılacak. e-Ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-Ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine yönelik Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin yazılım işlemleri tamamlanacak ve sistem uygulamaya alınacak.

Türkiye'nin e-Ticarette bölgesel bir merkez olması amacıyla İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda depolama, gümrükleme, gönderim ve iade süreçlerinin bir arada yürütülebileceği ve tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde hizmeti vereceği bölgesel bir üs kurulacak.

Güven Damgası Nedir?

Bakanlığın yeni uygulamasına göre online alışveriş siteleri bir teste tabi tutulacak ve testi başarıyla geçen sitelere güven damgası verilecek. Bu sayede kullanıcılar, güven damgasına sahip siteler üzerinden alışveriş yaparken güven konusunda herhangi bir endişe duymayacak. E-ticaret siteleri www.guvendamgasi.org.tr adresi üzerinden Güven Damgası başvurusu yapabilmekteler.

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