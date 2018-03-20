Güven Kaybı Zuckerberg'e 30 Milyar Dolara Mal Oldu

Amerikan seçimlerine karışan çok sayıda hinliği hepimiz duyduk. Bunların başında da siber yoldan yanlış haber ve reklamların geldiğini biliyoruz. Yeni öğrendiğimiz ise Trump'ın seçilmesi sürecinde aktif rol oynayan Cambridge Analytica şirketinin Facebook bilgilerini izinsiz kullandığı.

Şöyle ki Facebook kullanımı ve algoritması gereği, kullanıcılarının deyim yerindeyse ciğerini biliyor. Bu bilgiler özellikle de bir seçim sürecinde nasıl kullanacağını bilen kişilerin eline geçtiğinde, insanları fark ettirmeden yönlendirmek çocuk oyuncağından farksızlaşıyor.

Cambridge Analytica'nın bilgileri izinsiz kullanmasına 'ayıp' şeklinde de yaklaşabilirsiniz ancak her türlü bilgimizi elinde tutan koskoca Facebook'un bunu fark etmemesi kabul edersiniz ki sosyal medya devine karşı duyulan güveni bir hayli sarstı. Tabii bu tip millyarları yöneten şirketlere karşı güven kaybının sonucu yalnızca manevi yönden olmuyor. Şirket bu haberlerin ardından borsada tam 30 milyar dolar değer kaybetti.

Dünya'nın en zenginn adamlarından olan, Facebook'un babası Mark Zuckerberg ise haberler sonrası 4 milyar dolarından oldu. Gerçi tabii ne olacak, koskoca Zuck'a koyar mı 4 milyarcık dolar(!)