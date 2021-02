Güvenlik Güncellemelerine Göre En İyi Android Telefonlar

Güvenlik güncellemesi yayımlama sıklığına göre en iyi Android telefonlar nelerdir? Bu soru özellikle siber güvenliğe dair haklı endişeleri bulunan insanlar tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Siz de güvenliği ön planda tutan ve bu nedenle kısa aralıklarla güvenlik güncellemesi alan telefonları merak ediyorsanız listemizi kontrol edebilirsiniz.

Güvenliği Üst Seviyede Tutan En İyi Android Telefonlar

Günümüzün dijital dünyasında birçoğumuzun önceliği güvenlik oluyor. Bir kafede veya kütüphanede bile herkese açık bir ağa bağlanmak yerine mobil veri kullanabiliyoruz. Siber güvenliğe önem veren kişiler olarak mahremiyete maksimum önemi veren hizmetleri kullanıyoruz. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının güvenlik endişesini gidermek için çalışan birçok teknoloji şirketi de işletim sistemlerini düzenli olarak güncelleyerek onları güvende tutmanın en etkili yolunu sunmaya devam ediyor.

Örneğin Google her ay Google Play Store aracılığı ile Android işletim sistemli akıllı telefonlara otomatik olarak yüklenen yeni güvenlik güncellemeleri yayımlar. Her akıllı telefonun işletim sistemi yeterince güvenli değildir, bu işletim sistemleri düzinelerce güvenlik riski oluşturma potansiyeline sahip olabilir. Google, gizlilik ihlallerinin önüne geçilmesini garanti altına alan her adımı attığınızdan emin olur. Bu güvenlik kusurların üstü otomatik olarak kapatılır.

Bugün akıllı telefon piyasasında birçok telefon modeli çeşitli özellikleri ile rekabet ediyor. Kullanıcıların bu rekabetten elde ettiği en iyi avantajsa her yeni modelde daha yenilikçi özelliklere sahip olma fırsatına sahip olmasıdır. Peki, akıllı telefon geliştiricileri güvenlik güncellemelerine karşı ne kadar hassasiyete sahip? AP tarafından derlenen verilere göre listelenen akıllı telefonlar, en iyisinden en kötüsüne göre sıralanıyor.

Bu listenin zirvesinde tahmin edebileceğiniz gibi Google Pixel 4a 5G yer alıyor. Zirvede bu ismin yer almasının nedeni, güncellemelerin bir seferliğine bile ertelenmemesidir. Marka akıllı telefon pazarında zaten bir hayli popüler ve şirket özellikle bu cihazı ile büyük bir kullanıcı kesimini etkisi altına almış durumda.

Listenin ikinci sırasında yer alan isim, Samsung Galaxy S20 oldu. Google, Samsung'un güvenlik güncellemelerini kontrol etmek için her zaman hızlı davrandığı gibi güncellemeleri bir kez bile kaçırmadı.

Güvenlik güncellemesi yayımlama sıklığına göre en güvenli Android telefonların yer aldığı listenin tam hali şu şekilde: