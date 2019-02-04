Güvenli İnternet Kullanımında Ebeveyn Faktörü Çok Önemli

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, güvenli internet kullanıma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nde düzenlenen “Güvenli İnternet Günü” etkinliğinde konuşan Kıraç, siber hayatın getirdiği zorluklara vurgu yaptı.

Veriyi kontrol etmenin önemine değinen Kıraç, “Türkiye'nin verisinin korunması bizim için çok önemli. Siber Güvenlik Merkezi'miz 2018'de hayata geçirildi ve Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezi. Burada hem vatandaşlarımızın bireysel hem de kamunun kurumsal güvenliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Kıraç, Türkiye'nin zararlı yazılımlar konusunda dünyada 3'üncü, siber saldırıya uğramada da 9'uncu sırada olduğunu söyledi.

Türk Telekom olarak birçok tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Kıraç, 2013’ten beri 'İnternetle Hayat Kolay' projesi kapsamında 54 ilde 25 yaş üstü internet okuryazarlığı az olan vatandaşları eğiterek bilinçlendirdiklerini aktardı.

Ulusal güvenlik sebebiyle her teknolojide yerli ürün kullanılması gerektiğine değinen Kıraç, yerli ürün geliştirilmesi konusuna çok önem verdiklerini ifade etti. Dünyada yazılım işi yapan Türk şirketlerin, önce Türk Telekom ile iş yaptıklarını belirten Kıraç, “Biz sadece Türkiye'deki yerli ve milli üretimi değil, aynı zamanda bunların ihracatını da teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kıraç, teknolojinin kolaylıklar sağladığını, ancak beraberinde getirdiği riskler konusunda yerinde önlemler alınması gerektiğini belirtti. "Çocukların güvenli internet kullanma zorunluluklarının ebeveynler tarafından düşünülmesi lazım” diyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Kıraç, aksi halde çocukların zararlı içeriklere maruz kalabileceklerini söyledi.