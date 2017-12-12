Güvenli Reklam Platformuna Bakanlık'tan Destek

İnternet reklamlarında sahteciliği önleme amaçlı kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu’na (GÜR) Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’den destek geldi. Reklam Kurulu’nun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olduğuna dikkat çeken Tüfenkçi, hem tüketicilerin hem de reklam verenlerin korunmasına yönelik adımlar atılacağını belirtti.

Hem markaları hem de dijital reklamlara yapılan yatırımları koruma amacıyla Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu (GÜR), tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve reklam piyasasının sağlıklı büyümesine ön ayak olacak.

Reklamların ekonomiye ivme kazandıran önemli bir araç olduğuna vurgu yapan Bakan Tüfenkçi, dijital reklamlarda sahtecilikle sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirterek yeni kurulan bu platforma da gerekli tüm desteğin verileceğini kaydetti. Son zamanlarda dijital reklamcılıkta şeffaflık ilkelerinin sıkça ihlal edildiğini aktaran Tüfenkçi şu sözleri sarf etti:

"GÜR'ün kurulmasına ilişkin mutabakat metni, 23 Kasım Perşembe günü imzalandı. Bu platform, markalarla dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak, yasa dışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermek ve dijital reklamcılıkta sahtecilikle mücadele ederek hem tüketicilerin hem de reklam verenlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapacak. Platformun, yayıncılara, ajanslara ve reklamlara muhatap olan tüketicilerimize önemli yararlar sağlaması ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunması bekleniyor."