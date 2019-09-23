Güvenlik Açıkları, iOS ve Android Cihazlar için Tehlike Oluşturuyor

Slovakya merkezli siber güvenlik kuruluşu ESET, iOS ve Android kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli veriler paylaştı. 2019 yılının ilk altı ayı dikkate alınarak hazırlanan istatistiklerde iOS işletim sisteminde görülen güvenlik açıklarının ve kötü amaçlı yazılımların arttığı görülürken Android’de ise güvenlik açıklarının sayısının azaldığı tespit edildi.

Android'deki açık sayısı azalsa da kritik açıkların sayısı arttı

İstatistiklere göre 2018 yılı boyunca 611 tane güvenlik açığı görülürken 2019’un ilk 6 ayında Android’i etkileyen güvenlik hatalarının 86 tane olduğu belirlendi. Sayının azalmasına rağmen hataların yüzde 68’i kritik bulundu ve yüzde 29’unun ise kötü amaçlı yazılımların kullanılmasına elverişli bir ortam sağladığı tespit edildi.

Zararlı yazılımlar açısından da Android için durum iyiye gitmiş gibi görünüyor. Android’de önceki yıllarda 300 adet olan kötü amaçlı yazılım çeşitleri bu yıl azalarak 240 oldu. Bu bilgiler ışığında Android, en çok yeni kötü amaçlı yazılım çeşidi içeren Win32, MSIL ve VBA'dan sonra dördüncü sırayı aldı.

Android’de tespit edilen kötü amaçlı yazılımlar, yoğunluk olarak en çok sırasıyla Rusya (%16), İran (%15) ve Ukrayna'da (%8) faaliyet gösterdi.

iOS'ta güvenlik açıkları artış gösterdi

iOS’a gelecek olursak da 2019’un ilk 6 ayı hesaba katıldığında önceki yıla göre yüzde 25 artış yaşanarak 155 tane güvenlik açığı olduğu görüldü. Ancak iOS’taki kritik hata sayısının Android’den daha az olup yaklaşık yüzde 20 civarlarında olduğu tespit edildi.

iOS’ta algılanan kötü amaçlı yazılım sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 43 artış gösterdi. Kötü amaçlı yazılımların sayısı artarken çeşitlerinin ise artmadığı görüldü. iOS açısından kötü amaçlı yazılımlar yoğunluk olarak Çin (%75), Hindistan (%7) ve Tayvan’da (%4) faaliyet gösterdi.