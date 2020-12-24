Apple, Güvenlik Araştırmacılarına Jailbreak'li iPhone Gönderiyor

Güvenlik araştırmacılarına jailbreak'li iPhone programı başladı. ABD'li teknoloji devi Apple, bu program kapsamında güvenlik araştırmacılarına özel tasarlanmış iPhone'lar gönderecek ve araştırmacıların iOS üzerinde daha rahat çalışmasına izin verecek. Ayrıca program kapsamında 1,5 milyon dolara kadar ödül sunuluyor.

Cupertino'lu teknoloji devi, Apple Güvenlik Araştırma Programının bir parçası olarak normal iPhone'lara göre açık modelleri güvenlik araştırmacılarına göndermeye başladı. Özel iPhone'lar, araştırmacıların iOS kusurlarını araştırmasını ve güvenlik açıklarını gidermesini kolaylaştırması amacıyla tasarlandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Apple, tüketicilerin satın alamayacağı özel bir iPhone ürettiğini duyurdu. iDevice olarak adlandırılan ve iOS'de daha fazla erişim hakkı tanıyan bu modeller, yalnızca güvenlik araştırmacıları için tasarlandı. Bu hafta ise jailbreak'i açılmış olarak iPhone'ların gönderimine başlanacağı duyuruldu.

Güvenlik araştırmacılarına jailbreak'li iPhone programı başladı

Apple Store'larda satılan iPhone modelleri, kötü amaçlı yazılımların ve bilgisayar korsanlarının cihazınızın kontrolünü ele geçirmesini zorlaştırmak için kilitli iOS sürümü içeriyor. Güvenlik araştırmacılarının aynı sürümle çalışması da sistemdeki güvenlik açıklarını analiz etmelerini daha zor hale getiriyor. Apple bunu fark ederek bir güvenlik araştırma programı başlattı ve araştırma topluluğuna kilidi açılmış iPhone sunmaya karar verdi.

Apple, programın tüm iOS kullanıcılarının güvenliğini sağlaması, iPhone'a daha fazla araştırmacı getirmesi ve iOS güvenliği üzerinde çalışanlar için verimliliği artırması için tasarlandığını söylüyor. Apple Güvenlik Araştırma Programı, güvenlik araştırmasına adanmış bir akıllı telefonu içeriyor. Güvenlik Araştırma Cihazı (SRD) olarak adlandırılan bu cihazlar, yalnızca özel olarak gönderildiği araştırmacı tarafından kullanılabiliyor.

"Apple'ın sağlayacağı iPhone'lar tüketici cihazlarına göre daha az kilitli ve bu da araştırmacıların ciddi güvenlik açıklarını bulmalarını kolaylaştıracak. Bu cihazlar, en son iOS sürümüne ve modern donanıma sahip modellere olabildiğince yakındır. Araştırmacıların analiz yapmak için telefonları jailbreak yapmaları gerekmeyecek, bu da iOS güvenlik özelliklerini araştırmalarına olanak tanıyacak ve işletim sistemini test etme araçlarını çalıştırabilecekler."

Güvenlik açıklarını keşfeden araştırmacılar, bu açıkları Apple'ın ödül programının bir parçası olarak gönderebilir ve keşfettikleri sorunun ciddiyetine ve ölçeğine bağlı olarak 1,5 milyon dolara kadar ödeme alabilirler.

Ayrıca SRD olarak gönderilen iPhone'lar, 12 aylık yenilenebilir programa göre sağlanacak ve Apple'ın mülkiyetinde tutulacak. Şirket, kişisel kullanım veya günlük amaçlı olmadıklarını ve her zaman belli bir yere sabit kalması gerektiğini belirtiyor.