4 Yıl Boyunca Güvenlik Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Samsung, müşterilere en güvenli yazılım ve donanım olanağı sunmak için büyük ve önemli bir adım attı. Güney Kore merkezli şirket, yayına aldığı bir blog yazısında 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi almaya devam edecek olan Samsung telefonları listeledi.

4 Sene Güvenlik Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Android işletim sistemli akıllı telefon alıcılarının büyük bir çoğunluğunun ilk tercihlerinden Samsung, kullanıcılara sunulan güvenlik güncellemesi ile ilgili önemli bir adım attı. Güney Kore merkezli şirket, kısa bir süre önce cihazlarına güvenlik güncelleme sağlama süresini iki yıldan dört yıla çıkardığını duyurdu. Bu hem yeni hem de eski Samsung Galaxy cihazlarının artık ilk sürümünden itibaren dört yıl boyunca düzenli olarak güncelleme alacağı anlamına geliyor.

Şirket, konu hakkındaki duyurusunu bir blog yazısı aracılığı ile yaptı. Samsung'un blog yazısında kullanıcı verilerinin korunması için atılan önemli bir adıma yer verildi. Bu adım, Samsung cihaz kullanıcılarının aldığı güncellemelerin iki yıldan dört yıla çıkarılmasını içeriyor.

Samsung, konu ile ilgili yaptığı açıklamada insanların gerçekten güvenebileceği bir mobil deneyim sunmak için şeffaflığın ve iş birliğinin kritik önem taşıdığına inandığını, Samsung'un 2015 yılında türünün ilk örneği olan düzenli güncelleme programı da dahil olmak üzere çeşitli projeler için 1.000'den fazla iş ortağı ile koordineli çalıştığını ve müşterilerin en güvenli mobil deneyime sahip olması için daha geniş bir güvenlik araştırma topluluğu ile ortaklık yaptığını belirtti.

Samsung'un açıklamasına göre 4 sene boyunca güncelleme alacak Samsung telefonlar şunlar olacak: