Güvenlik Kameralarında Yapay Zeka Kullanılabilecek: Devrim Gibi Gelişme!

Güvenlik kameralarında yapay zeka kullanımı önemli bir gelişme haline geldi. Elbette bu teknolojinin benzeri daha önceden de kullanılıyordu. Ancak makine öğrenimi ile yapılan güvenlik kamerası çalışmaları henüz çok yeni. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

İş dünyasının IoT (Nesnelerin İnterneti) ile birlikte çok daha kapsamlı yapay zeka çalışmaları yaptığı biliniyor. Tüm bu çalışmalar sonucunda, neredeyse bütün sanayi kollarında çeşitli işler yürütülüyor. Aydınlatma, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri ile birlikte aynı zamanda eğlence ve medya sektöründe de yapay zekanın yoğun şekilde kullanıldığı görüldü. Şimdi ise güvenlik kameralarında aynı başarı yakalanmaya çalışılıyor.

Güvenlik kameralarında yapay zeka büyük yatırım alabilir

Güvenlik kameraları ile birlikte aynı zamanda bütün kamera türlerinde yapay zeka yoğun bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Apple'ın kendi kameralarında yapay zeka teknolojisi kullanılabilmesi için Camerai platformunu satın alması bunun en önemli kanıtlarından bir tanesiydi.

Elbette bu alanda yatırım yapan sadece Apple değil. Yapay zeka teknolojili Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt bu yatırımların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yatay eksende 360 derece, dikey eksende de 96 derecelik açıda dönüş yapabilen bu cihaz, 2K çözünürlük sağlayabiliyor. Apple HomeKit, Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev yönetim merkezi gibi cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

Şimdilik geliştirme aşamasında olan bu ürün birçok yeni cihaza da öncülük edebilir. Sizce yapay zeka teknolojisinin güvenlik kameralarında kullanılması ne tür değişikliklere yol açabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.