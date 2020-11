Kart Oyunu Gwent, Way of the Witcher Paketi ile Genişleyecek

CD Projekt RED, Gwent: The Witcher Card Game için yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay Gwent, Way of the Witcher paketi ile genişleyecek. Paketin içeriğinin detayları ise haberimizde.

2015 yılında satışa sunulmuş olan The Witcher III: Wild Hunt, birçok farklı aktivite ile açık dünya anlayışına farklı bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu aktivitelerin arasında da Gwent isimli bir kart oyunu bulunuyordu. Hemen her yapay zeka karakteri ile oynayabildiğiniz bu kart oyunu sonradan o kadar fazla ilgi çekmişti ki, CD Projekt RED 2018 yılı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One, 2019 yılı içerisinde iOS ve bu sene de Android için ücretsiz olarak yayınlamıştı.

Bağımsız olarak yayınlanan Gwent: The Witcher Card Game, üç el üzerinden oynanıyor ve her bir elde en az yirmi beş kartlı desteden bir kart seçerek hamlesini yapıyor. Her bir deste farklı bir topluluğa ait ve haliyle oynanışa etkisi de farklı oluyor. Bununla birlikte, her topluluğun da farklı liderleri var. Ancak The Homecoming güncellemesi ile Thronebreaker: The Witcher Tales bağlantısı kurulmuş, Recruit Cost sistemi getirilmiş, yeni bir kart tipi ve yeni eserler eklenmişti. Gwent: The Witcher Card Game herhangi bir doğaüstü güç sistemi sunmuyor ama kartların avantajının kazanmaya giden yolda önemli etken olduğunu söyleyelim.

Gwent Way of the Witcher Paketi Neler Getirecek?

CD Projekt RED yaptığı yeni duyuru ile 8 Aralık 2020 tarihinde tüm oyuncular için ücretsiz olarak yayınlanacak olan Way of the Witcher genişletme paketini müjdeledi. Android ve iOS tabanlı cihazlar ve PC için yayınlanacak olan genişletme paketi ile her bir topluluğu kendisine özgü oynayış stili ile belirli bir Witcher Okulu’na bağlayacak olan yetmiş yeni kart geliyor. Her bir on kart bir topluluk, on tanesi de tarafsız kart olacak. Mesela Nilfgaard desteleri kaynak idaresine ve sabotajına teşvik eden Yılan Okulu kartlar alacaklar.

Yeni kartların yanı sıra oyuna yeni sinerjiler, yeni yetenekler ve savaş alanında sadece belirli bir sayıda kart kaldığında kullanmanızın mümkün olacağı Adrenalin gibi yeni oynanış mekanikleri de oyunculara sunulacak.

Way of The Witcher için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.