H1Z1, Yeni İsmiyle Köklerine Geri Dönüyor !

Fortnite, Apex Legends ve PlayerUnknown'ın Battlegrounds (PUBG) gibi Battle Royale yapımlarının sükse yapmasıyla bir hayli geride kalan H1Z1, yeni çehresiyle yarışa yeniden dahil olmaya hazırlanıyor.

Battle Royale ekosistemindeki rakipleriyle mücadele etmekte zorlanan H1Z1, önemli oranda oyuncu kaybı yaşamıştı. Hatta H1Z1 Pro League, ilgi eksikliği nedeniyle ilk sezonunu dahi bitiremedi.

Geçen yılın eylül ayında, Daybreak Game Company, oyunun isminin Z1 Battle Royale (Z1BR) olarak değiştirileceğini açıklamasından sonra yapımın başına farklı bir geliştirme ekibi geçmişti.

H1Z1’in yeniden markalanması bugün itibarıyla resmi olarak gerçekleşti. Çok sayıda güncelleme alan oyun, artık Z1 Battle Royale ismiyle anılacak. Kullanıcı arayüzü yenilenen oyun, “arcade hissini” geri getirmek için köklerine geri döndü. NantG geliştirme ekibi, karakter hareketlerini ve animasyonlarını, silah mekaniğini, ganimet dağıtımını ve araçları yeniledi.

Artık oyun sırasında tamamlamanız için isteğe bağlı görevler sağlayan bir görev sistemi var. Başarılı olduğunuz takdirde, öldürdüğünüz rakiplerin çantasından toplayabileceğiniz kredi ve sandıkları takasta kullanabileceksiniz.

Oyunu "Battle Royale" adıyla yeniden markalamak oldukça iyi bir fikir. Zira Steam’de veya PlayStation Store’da bu terim ile arama yapan milyonlarca oyuncu bulunuyor. Ayrıca oyunu köklerine geri götürmek, bazı eski oyuncuları da oyuna döndürebilir.

Sizce Z1 Battle Royale, yeni çehresiyle Fortnite veya Apex Legends gibi oyunlarla yarışabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!