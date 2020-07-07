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Video Boyutunu Düşüren H.266 VVC'nin Çalışmaları Sonlandı

Fraunhofer HHI, H.266 çok yönlü video kodlama bileşeni için çalışmaların sona erdiğini açıkladı. Artık kaliteli videolar daha düşük dosya boyutuna sahip olacak.

Halis KÖKVERDİ
Halis KÖKVERDİ -

Fraunhofer HHI tarafından yapılan açıklamada, çok yönlü video kodlama bileşeni olan H.266 / VVC için çalışmaların sona erdiği duyuruldu. Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony işbirliği ile yürütülen çalışmanın eseri, H.266 oldu. Artık videolar hem kaliteli olacak, hem de düşük dosya boyutuna sahip olacak.

H.266 ile Daha düşük dosya boyutu olacak

H.265 / HEVC ile aynı işi yapmayı planlayan H.266 / VVC, aynı hizmeti verirken, daha düşük dosya boyutu sunacak. Günümüzde hepimiz videolar çekiyoruz. Hatta bazılarımız bilgisayardan video düzenleme programları ile render alıyoruz. Bu sırada bazı video kodlama bileşenleri kullanılıyor. Tabi H.265 bu konuda oldukça başarılı. Gerçekten yüksek çözünürlüklü videolar sunuyor. Ancak dosya boyutu göz kamaştırıyor.

H.266 yine H.265 gibi yüksek çözünürlüklü videolar sağlayabiliyor. Ancak dosya boyutu daha düşük. Apple cihazların kameralarında direkt olarak kullanılan bu kodlama, video boyutunu oldukça büyütüyordu. Ancak H.266'nin cihazlara eklenmesi ile bu sorun ortadan kalkacak. Özellikle Apple modellerinde çok işe yarayacak.

8K, HDR ve 360 derece gibi birçok videoyu işleyebilen H.266 bu sonbaharda yayınlanacak. Bakalım H.266 / VVC gerçekten dosya boyunu düşürecek mi? Sizler düşüncelerinizi yorumlar bölümden bizlerle paylaşabilirsiniz.

ETİKETLER: video kayıt 4k video codec

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