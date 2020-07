Video Boyutunu Düşüren H.266 VVC'nin Çalışmaları Sonlandı

Fraunhofer HHI tarafından yapılan açıklamada, çok yönlü video kodlama bileşeni olan H.266 / VVC için çalışmaların sona erdiği duyuruldu. Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony işbirliği ile yürütülen çalışmanın eseri, H.266 oldu. Artık videolar hem kaliteli olacak, hem de düşük dosya boyutuna sahip olacak.

H.265 / HEVC ile aynı işi yapmayı planlayan H.266 / VVC, aynı hizmeti verirken, daha düşük dosya boyutu sunacak. Günümüzde hepimiz videolar çekiyoruz. Hatta bazılarımız bilgisayardan video düzenleme programları ile render alıyoruz. Bu sırada bazı video kodlama bileşenleri kullanılıyor. Tabi H.265 bu konuda oldukça başarılı. Gerçekten yüksek çözünürlüklü videolar sunuyor. Ancak dosya boyutu göz kamaştırıyor.

The codec that you might be using in 2027-28 has been announced today: H.266.



It promises the same quality as H.265 at half the data rate. https://t.co/tp26fU40pD



H.265’s first working draft was introduced in 2010. Few were using it until 8 years later