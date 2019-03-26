Haber Okuma Servisi Apple News+ Tanıtıldı

Apple Şov Zamanı adı verilen etkinlik, dün akşam saatlerinde düzenlendi. Apple’ın yeni servislerinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında gün yüzüne çıkan haber okuma servisi Apple News+ ise dikkat çekenler arasında yerini aldı.

25 Mart tarihinde düzenleneceği çok önceden açıklanan Apple It’s show time etkinliği merakla bekleniyordu. Apple Arcade ve Apple TV+ gibi önemli servislerin tanıtıldığı etkinlik ile karşımıza çıkan Apple News+ sunduğu yenilikler ile izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Apple News adı verilen ve uzun süredir Apple ekosisteminde kendisine yer bulan uygulamanın genişletilmiş hali olarak tanımlanabilecek Apple News+ birçok yayın kuruluşunu barındırması ile tam bir bilgi kaynağı görevi üstleneceğini gösterdi. Kaliteli içerik üreticilerinin yer verileceği uygulamada, mağazalarda bulabileceğiniz dergilerin de yer alacağı aktarıldı. 300’den fazla derginin bulunacağı uygulamada, halihazırda abonelik isteyen internet sitelerine de yer verileceği belirtildi.

Apple News+ servisinde yer alan dergilerin Live Cover adı verilen uygulamadan yararlanabilecekleri, bu özellik sayesinde kapaklarını gerçeğe taşıyabilecekleri, daha doğrusu üç boyutlu hale getirebilecekleri verilen bilgiler arasında yer aldı.

Yakın zaman sonra 100’den fazla ülkede hizmete girmesi beklenen Apple News+ için ilk çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da başlayacağı, Avustralya ve Avrupa ülkeleri için ise 2019’un son aylarında kullanılabilir hale geleceği söylenenler arasında yerini aldı.

Apple News+ servisinin aylık 9.99 dolar abonelik ücreti olacağı belirtilirken, ücretsiz aile paylaşımı detayının bulunacağı aktarıldı. Abonelik usulü çalışacak bir hizmet olmasından ötürü reklam göstermeyeceği söylenen Apple News+ bunun yanı sıra kullanıcılarının okuma alışkanlıklarını ya da buna benzer detayları kaydetmeyerek, daha güvenli bir okuma deneyimi sunacak.