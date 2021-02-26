Hacettepe Üniversitesi Covid-19 Kaygısı için Uygulama Yayınladı

Covid-19 yalnızca fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda ruh sağlığı üzerinde de önemli etkilere sahip. Nitekim yaşanan belirsizlik, evlere kapanma ve sosyal ilişkilerin kesilmesi nedeni ile milyonlarca kişi anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkili semptomlar yaşamaya başladı. Tam olarak bu noktadan yola çıkan Hacettepe Üniversitesi, Covid-19 kaygısı üzerine odaklanan bir uygulama yayınladı.

Mobil Uygulama ile Covid-19 Kaygısı Son Bulacak

TÜBİTAK tarafından desteklenen Covid-19 ve Toplum projesi kapsamında harekete geçen Hacettepe Üniversitesi, GG Research isimli uygulamayı Türkçe'ye uygun hale getirdi. Bu uygulamada her biri oyun haline getirilen toplamda otuz sekiz farklı bölüm bulunuyor ve kullanıcıların her gün en az üç bölüm tamamlaması isteniyor.

Tüm bölümleri tamamlayan kullanıcıların yaklaşık on iki ila on üç gün içerisinde yaşadıkları kaygılardan uzaklaşması sağlanmış olacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde insanların yüz yüze sağlık hizmetlerine erişiminin çok kısıtlı olduğunu dikkate aldık. 'Kişilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayacak bir telefon uygulamasını dilimize kazandırabilir miyiz ve bizim insanlarımızın kullanmasını sağlayabilir miyiz?'

Temel amacımız buydu. Projede 2 semptom grubunu hedef aldık.

Pandemide en fazla konuşulan hijyen davranışları ve korunma davranışları ile birlikte yıkanma ve özellikle bir şey kapma ve başkalarına bir şey bulaştırmaya ilişkin kaygının şiddetlenmesini bekliyorduk. Bu nedenle obsesif kompulsif bozukluğu hedef aldık.

Bir de 'Covid kaygısını, Covid ile ilgili endişeleri nasıl hafifletebiliriz?' Bunu hedefe aldığımız telefon uygulamasını geliştirdik. Bu kişilerin daha sağlıklı düşünmelerine yardımcı olarak, duygularını daha iyi kontrol etmeleri, daha iyi düzenlemelerini hedef alan iki telefon uygulamasını dilimize kazandırdık."

Hacettepe Üniversitesi tarafından yerelleştirilen GG Research uygulamasını hemen aşağıdaki bağlantıdan Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirebilirsiniz. Peki siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.