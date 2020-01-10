Hacettepe Üniversitesi Nadir Hastalıklara İlaç Üretecek

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitenin ilaç üretimine yoğunluk vermek istediğini dile getirdi. Özen, nadir hastalıklara karşı formülasyon ve kansere karşı mücadele gibi konularda ilaçlar üretmek adına TÜBİTAK'a başvurularda bulunduklarını anlattı.

2019 yılında önemli başarıların altına imza attıklarını dile getiren Haluk Özen, 2020'de başarılarını katlayarak devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin Hacettepe Üniversitesinden beklentilerinin olduğunu söyleyen Haluk Özen, bu yönde çalışmalar yapabilmek adına TÜBİTAK'a başvurduklarını bildirdi.

AA muhaberini konuşan Özen, "11. Kalkınma Planı'nda denilir ki, Türkiye'nin dış ticaret dengesini en çok bozan sektörlerin başında sağlık sektörü gelir. Bunun sebebi, ilaç, aşı ve tıbbi cihaz ithalatadır. Bunlar yaklaşık 12 milyar dolar bir ithalata denk gelmektedir." diye konuştu.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir devlet üniversitesi olan Hacettepe'den beklentisinin olduğunu vurgulayan Özen, şöyle konuştu: "Sağlık alanında bu kadar başarılı olan bir üniversitenin aslında akademik başarılarının yanı sıra artık ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminde ürüne yönelik araştırmalar yapmasını bekliyor. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Hacettepe Üniversitesi'ndeki paradigmaları değiştirmeyi planlıyoruz. Paradigma nedir? Bu yıl sonuçları altık. Üniversitelerin bilimsel yayın çıktılarına bakıldığında biz, uluslararası sıralama kuruluşu olan Times Higher Education'da (THE), tıp ve sağlık alanında 2018 yılında 400-500, 2019'da 300-400 ve 2020 yılında 250-300 arasındayız. Bilimsel yayında müthiş bir yükseliş trendidir. Bu bilimsel yayınları aynen ve daha da ilerleterek geliştirmenin yanında artık ürüne yönelik çalışmaya da başlamak zorundayız."

Hacettepe'nin eğitim ve araştırma kimliğine girişimciliği de eklediğini ve bunun için projelere ağırlık verildiğini anlatan Özen, şunları kaydetti: "Artık eğitim ve araştırmanın yanı sıra kamu-sanayi işbirliği ve üniversite ile ürüne yönelik Ar-Ge çalışması, yüksek teknolojili, katma değeri olan ürün çıkarmaya yönelik projeler yapılacak. Böylece, sanayinin teknoloji düzeyi düşük alanlara yatırım yapmamasını, üniversitenin bu Ar-Ge'yi üstlenip onu belirli bir teknolojik düzeye getirdikten sonra sanayinin ürünleştirmesini ve üniversitenin bunun ortağı olmasını çizen bir paradigmayı hayata geçiriyoruz."