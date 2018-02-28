Hacker, Çaldığı 26 Milyon Dolarlık Ethereum'u İade Etti

Kısa bir süre önce yaklaşık 30 milyon değerinde Ethereum çalan bir hacker, yasa dışı yollardan elde ettiği Ethereum’u çaldığı borsaya iade etti.

2017 yılının ilk aylarından sonra hızlı bir yükselişe başlayan Bitcoin ile birlikte kripto para piyasası yılsonuna kadar yüzde 9162 değer kazanmış ve yanında diğer altcoin’leri de getirmişti. Hızlı yükselişle birlikte birçok yatırımcının dikkatini çeken coin’ler ise hacker’ların hücumuna uğramaktan kurtulamamıştı.

CoinDash isimli kripto para borsası da hacker’ların hışmına uğrayan borsalardan bir tanesi olmuş ve 43,400ETH’si çalınmıştı. Milyonlarca dolar değerindeki Ethereum’unu kaptıran borsa, oldukça zor duruma düşmüş olmasına rağmen geçtiğimiz aylarda ilginç bir olay yaşandı.

Eylül ayında ansızın 10.000 adet Ethereum transferi alan borsaya, geçtiğimiz Cuma gününde 20,000ETH daha gönderildi. Toplam değeri 26.15 milyon dolar -yani günümüz dolar kuruyla 98.82 milyon TL- olan Ethereum’un geri gönderilmesine oldukça şaşırdıklarını söyleyen CoinDash’in yöneticileri, hacker’ların elinde hala 13,400ETH bulunduğunu, bu miktarın çalındığı dönemde 11.7 milyon dolara denk geldiğini şimdiyse 7.4 milyon dolar civarında değeri olduğunu belirttiler.

Konunun uzmanları, hacker’ın Ethereum’u sakladığı cüzdanın kara listede olması sebebiyle herhangi bir satış emri veremediğini, bu sebeple elindeki hiçbir değeri olmayan Ethereum’ları geri göndermeye başlamış olabileceğini söylediler.