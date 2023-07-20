Dünyaca Ünlü Hacker Kevin Mitnick Hayatını Kaybetti!

1990'lı yıllarda bilgisayar dünyasının en popüler ismi olan Mitnick, işlediği suçlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde "en çok arananlar" listesine girmişti. Bilgisayar ve internet sektörünün ilk ve en ünlü hackerları arasında yer alıyordu. Yaklaşık bir yıldır Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi’nde pankreas kanseri tedavisi gören ünlü hacker, 16 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti.

Ülke genelinde birçok bilgisayarın veri dosyalarını çalmakla, telefon ve cep telefonu ağlarına izinsiz girmekle, devletin ve üniversitelerin bilgisayar sistemlerini ele geçirmekle ve daha birçok suç kaydı sebebiyle FBI tarafından uzun yıllar arandı.

15 Şubat 1995 yılında yapılan bir operasyonla yakalandı ve Fujitsu, Motorola, Nokia ve Sun Microsystems gibi şirketlerin bilgisayar ağlarına izinsiz girmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cesazı bitince serbest bırakıldı ve kısa süre sonra bilgisayarlara yaklaşma cezası da sona erdirildi. Günümüzde, beyaz şapkalı bir bilgisayar korsanı olarak güvenlik danışmanlığı yapmakta ve dünya çapında kongrelere katılmaktaydı.

Beyaz Şapkalı Bilgisayar Korsanının Yeni Hayatında Neler Oldu?

Serbest bırakıldıktan sonra beyaz şapkalı hacker olarak tanıdığımız Kevin Mitnick, ileri düzeyde sistem bilgisine sahipti ve bilgisayar dünyasının kötü adamlarını dizginlemekle meşguldü. Sahip olduğu sistem ve yazılım bilgisini de kullanarak yeni hayatında birçok kongre düzenledi, konuşmalar yaptı, kitaplar yazdı.

Mitnick'in yazdığı Aldatma Sanatı, Kablolardaki Hayalet adlı kitapları; kendisinin hayat hikâyesini konu almış filmler ve belgeseller günümüzde birçok kişi tarafından ilgi görüyor. Serbest bırakıldıktan sonra tekrar giriştiği suçlar sebebiyle "iflah olmaz bir suçlu" olarak bilinse de ismi dünya çapında konuşulmaya devam ediyor.