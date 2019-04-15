Hacker'lar, Binlerce FBI Personelinin Kişisel Bilgilerini Ele Geçirdi

Bir hacker grubu, ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bağlı web sitelerine sızarak, binlerce federal ajan ve emniyet personeline ait kişisel bilgileri, Ukrayna’da yayın yapan bir internet sitesi üzerinden yayımladı.

Bilgisayar korsanları, FBI çatısı altındaki personelin çeşitli eğitimler gördüğü Quantico, VA'daki FBI Ulusal Akademisi Derneği'ne ait üç internet sitesine siber saldırı düzenledi.

Federal ajan ve emniyet görevlilerine ait, hizmete özel kullanım için tutulan personel kayıtlarını ele geçiren hacker’lar, daha sonra verileri kendilerine ait olan web sitelerinde yayımladı.

Söz konusu kayıtlar, FBI görevlilerinin isimleri, ünvanları, resmi ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları gibi 4 bine yakın kişisel veriden oluşuyor.

TechCrunch ’a açıklama yapan korsanlardan biri, Amerikan hükümetiyle ilgili binden fazla siteye sızdıklarını belirtti.

1 milyondan fazla kamu görevlisinin kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia eden hacker, çaldıkları verileri dark web üzerinden satışa çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi

Bilgisayar korsanı ayrıca, Tayvan merkezli dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Foxconn’a ait bazı internet sitelerine sızdıklarını ve çalışanların e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere pek çok kişisel veriyi ele geçirdiklerini de ifade etti.