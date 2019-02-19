Hacker'lar Google Üzerinden Pakistan’a Saldırdı

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerginlik internete yansıdı ve Google’ı etkiledi. Pakistan’ı hedef alan siber korsanlar Google’a saldırdı.

Yapılan saldırı sonrasında Google’da arama çubuğuna "dünyanın en iyi tuvalet kağıdı" yazıldığında Pakistan bayrağı fotoğrafları gösteriliyor.

Detaylarına BBC’de yer verilen habere göre, Pakistan’ın Hindistan yönetimi altındaki Keşmir’e yaptığı saldırı sonrası, hacker’ların bu saldırıyı protesto etmek amacıyla Google’daki arama sonuçlarını bu şekilde değiştirdiği tahmin ediliyor.

14 Şubat'ta Hindistan yönetimi altındaki Keşmir'de gerçekleştirilen saldırıda 40 asker hayatını kaybetmiş ve saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti.

Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı protestolar 1989 yılından beri devam ediyor. Ancak o yıldan bu yana bölgede en fazla insanın hayatını kaybettiği saldırı geçtiğimiz 14 Şubat’ta gerçekleştirilen saldırı oldu.

Hindistan yönetimi de Pakistan'ı "teröre destek vermekle" suçluyor fakat Pakistan yönetimi suçlamaları reddediyor.