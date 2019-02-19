  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Hacker'lar Google Üzerinden Pakistan’a Saldırdı

Hacker'lar Google Üzerinden Pakistan’a Saldırdı

Hackerlar Google Üzerinden Pakistan Saldırısı 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerginlik internete yansıdı ve Google’ı etkiledi. Pakistan’ı hedef alan siber korsanlar Google’a saldırdı.

Yapılan saldırı sonrasında Google’da arama çubuğuna "dünyanın en iyi tuvalet kağıdı" yazıldığında Pakistan bayrağı fotoğrafları gösteriliyor.

Detaylarına BBC’de yer verilen habere göre, Pakistan’ın Hindistan yönetimi altındaki Keşmir’e yaptığı saldırı sonrası, hacker’ların bu saldırıyı protesto etmek amacıyla Google’daki arama sonuçlarını bu şekilde değiştirdiği tahmin ediliyor.

14 Şubat'ta Hindistan yönetimi altındaki Keşmir'de gerçekleştirilen saldırıda 40 asker hayatını kaybetmiş ve saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti.

Hackerlar Google Üzerinden Pakistan Saldırısı 2

Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı protestolar 1989 yılından beri devam ediyor. Ancak o yıldan bu yana bölgede en fazla insanın hayatını kaybettiği saldırı geçtiğimiz 14 Şubat’ta gerçekleştirilen saldırı oldu.

Hindistan yönetimi de Pakistan'ı "teröre destek vermekle" suçluyor fakat Pakistan yönetimi suçlamaları reddediyor.

Microsoft'un Calibri Fontu Pakistan'ın Gündeminde! YAZILIM Microsoft'un Calibri Fontu Pakistan'ın Gündeminde!

Google Arama Sonuçları Daha Görsel Olacak YAZILIM Google Arama Sonuçları Daha Görsel Olacak

Pakistan, 30 Adet ATAK Helikopteri Alacak! PROJE Pakistan, 30 Adet ATAK Helikopteri Alacak!

ETİKETLER: google hacker hindistan google arama sonuçları Siber korsanlar pakistan

YORUMLAR