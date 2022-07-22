Dev İhlal: Hackerlar 5,4 Milyon Twitter Kullanıcısının Verilerini Çaldı

Bir Twitter veri ihlali, bir hacker'ın 5,4 milyon kullanıcının iletişim bilgilerine erişmesine izin verdi. Twitter, verilerin sızdırılmasına izin veren güvenlik açığını doğruladı. Telefon numaralarına ve e-posta adreslerine kadar sızdırılan veriler, 30.000 dolara bir hacker forumunda satışa sunuldu.

Restore Privacy, ihlalin Ocak ayında keşfedilen bir güvenlik açığıyla mümkün olduğunu bildiriyor.

"Ocak ayındaki doğrulanmış bir Twitter güvenlik açığı, bir hacker tarafından iddiaya göre 5,4 milyon kullanıcıdan hesap verilerini elde etmek için istismar edildi. Twitter o zamandan beri güvenlik açığını düzeltmiş olsa da bu istismardan elde edildiği iddia edilen veritabanı şu anda popüler bir hacker forumunda satılıyor.

Ocak ayında HackerOne'da, kullanıcı sızdırılan bu bilgileri gizlilik ayarlarında gizlemiş olsa bile, bir hacker'ın Twitter hesaplarıyla ilişkili telefon numarasını ve/veya e-posta adresini almasına izin veren bir güvenlik açığıyla ilgili bir rapor yayınlandı.

Bir hacker şimdi bu güvenlik açığından elde ettiği iddia edilen verileri satıyor. Bugün erken saatlerde, 1 milyardan fazla Çinli vatandaşı ifşa eden bir veri ihlaliyle bu ayın başlarında uluslararası ilgi gören popüler bir hacker forumunda Twitter veritabanını satan yeni bir kullanıcı fark ettik.

Gönderi, 5.4 milyon kullanıcıdan oluştuğu iddia edilen Twitter veritabanının satılık olduğu iddiasıyla şu anda hâlâ yayında. Hacker forumundaki satıcı, "devil" kullanıcı adını kullanıyor ve veri kümesinin "Ünlüler, şirketler, rastgele insanlar vb." kişileri içerdiğini iddia ediyor.