Hackerlar, Akıllı Aydınlatma Sistemi ile Wi-Fi Ağınıza Erişebilir

Nesnelerin İnterneti ya da kısaca IoT ile birlikte aklımıza gelebilecek her bir nesne Wi-Fi altyapısı üzerinden diğer cihazlarla iletişim kurabiliyor. Bu sayede her zaman iletişimde kalıp, onları kontrol edebiliyoruz; ancak bu durum bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Dijital dönüşüm, etrafımızdaki birçok nesneyi akıllı hale getirdi. Buzdolaplarından televizyonlara, kahve makinelerinden akvaryumlara kadar evimizdeki birçok cihaz internete bağlanabiliyor. Hatta tahminlere göre, 2020'de bu cihazların sayısı 30 milyara ulaşacak.

İnternetin getirdiği hız ve kolaylık, aynı zamanda potansiyel bir güvenlik sorununa da kapı aralıyor. Yıllardır akıllı evler üzerine çalışan bir güvenlik araştırmacısı olan Michael Steigerwald, Wi-Fi şifresi ile kablosuz ağa bağlanan akıllı aydınlatma sistemlerindeki güvenlik tehdidine dikkat çekiyor.

Akıllı aydınlatma sistemlerindeki güvenlik seviyesinin çok düşük olduğunu söyleyen Steigerwald, Wi-Fi şifresinin doğrudan akıllı ampulün kendisinden çözülebileceğine dikkat çekiyor.

Potansiyel güvenlik sorununu somut bir şekilde ele almak için Çinli üretici Tuya'dan satın aldığı akıllı ampulü kablosuz ağa bağladığını belirten Steigerwald, uygulama aracılığıyla ışığı yakıp söndürdüğünü söylüyor.

Daha sonra ampulü sökerek içindeki flaş belleği okuduğunu dile getiren Steigerwald, böylece kısa sürede 1 MB’lık hafızada şifrelenmiş Wi-Fi erişim bilgilerinin yanı sıra, konum, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bazı hassas verilere de kolayca ulaştığını anlatıyor.