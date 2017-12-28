Hackerlar, ATM'leri Windows Kullanarak Soyuyor!

Windows işletim sisteminde SHIFT tuşuna art arda bastığınız takdirde 'Yapışkan Tuşlar' uyarısı çıkar. Kullanıcılara erişim kolaylığı sağlayan bu özellik, aynı anda tek bir tuşa basarak SHIFT, CTRL ve ALT tuşlarının kullanılabilmesini sağlıyor. Peki, hackerların bu özelliği kullanarak klavyeli ATM'leri saniyeler içinde soyabileceğini biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde.

Windows XP işletim sistemine sahip klavyeli ATM'lerin çok büyük bir güvenlik tehlikesi altında olduğu ortaya çıktı. Tepit edilen güvenlik açığı, Windows XP kullanan tüm ATM'lerin SHIFT tuşu ile saniyeler içinde hacklenebilmesine neden oluyor.

Klavyeli ATM'leri çok sık görmesek de Rusya'da ortaya çıkan bu ciddi açık, Windows XP kullanan ATM’lerin hackerların kolay hedefleri haline gelebileceğini gösteriyor. QWERTY klavye kullanan eski tip klavyeye sahip ATM'lerde SHIFT tuşuna 5 defa art arda basıldığında 'Yapışkan Tuşlar' özelliği devreye giriyor.

ATM, yapışkan tuşların devreye girmesiyle bankanın arayüzünden Windows XP'nin arayüzüne geçiş yapıyor. Hackerlar, Windows XP platformunu kullanarak hiç karta ihtiyaç duymadan ATM'lerdeki bütün parayı anında çekebiliyor.

Uzmanlar, hala eski tip yazılım kullanan ve gerekli güncellemeleri yapmayan bankaları uyarıyor. Söz konusu güvenlik açığının önüne geçmek için bankaların 'Yapışkan Tuşlar' özelliğini kapatması gerekiyor.